No hay que esperar más: Netflix confirma las series que llegan en enero de 2025 y no te lo vas a creer

Las plataformas de streaming están empezando a anunciar sus estrenos de enero de 2025 y una de ellas Netflix nos vuelve a sorprender por el gran número de películas y series que se van a estrenar el primer mes del año. De nuevo esta plataforma Netflix apuesta por ofrecer de nuevo una gran variedad de contenidos y su capacidad de adaptarse a las preferencias de sus usuarios. Netflix sigue empeñada en seguir en lo más alto de las plataformas de streaming a pesar de sus subidas de precio en las cuotas y las polémicas por la eliminación de películas y series sin avisar. Por ejemplo, en cuanto a películas en enero se estrenarán La culpa no es mía, N.º 24, Ad Astra: Hacia las estrellas, La vida según Philomena Cunk, Ad vitam, las tres partes de Volver al futuro, De vuelta a la acción, El castillo de arena y Los dos hemisferios de Lucca.

Además de estos estrenos de películas, Netflix tendrá en enero de 2025 dos platos fuertes en cuanto a las series: la tercera temporada de la comedia Machos Alfa que llegará a la plataforma el 10 de enero y la segunda entrega de El agente nocturno, el 23 de enero. Además, se estrenarán las series: Perfil falso Temporada 2, Me haces falta, Bandidos Temporada 2, Selling The City, Érase una vez el Oeste (American Primeval), Cielo para dos Temporada 4, Besos, Kitty Temporada 2, W.A.G.s to Riches, La colina de los perros, Supermachos, El novato Temporada 2 y La chica de nieve Temporada 2.

Bandidos Temporada 2

El 3 de enero se estrena la segunda entrega de esta serie protagonizada por Miguel y Lilí, papeles interpretados por los actores Alfonso Dosal y Ester Expósito, y su banda de cazarecompensas de tesoros prehispánicos. Un grupo de personas que se embarcan en la primera temporada en una travesía por el Caribe para hallar una valiosa recompensa ubicada en una tumba submarina. Ahora intentarán encontrar un tesoro maya, aunque en esta ocasión la banda de ladrones necesitará algo más que un plan improvisado para completar su misión.

Perfil falso Temporada 2

El 8 de enero llegará a Netflix la segunda temporada de esta telenovela colombiana protagonizada por Camila. Una valiente mujer que conoce a su príncipe azul en una aplicación de citas. «Después de una relación idílica, decide darle una sorpresa… y acaba atrapada en un falso paraíso», se explica en la sinopsis.

Érase una vez el Oeste

El 9 de enero se estrena esta miniserie de solo 6 episodios protagonizada por Taylor Kitch y Betty Gilpin cuyo título original es American Primeval. Una serie ambientada en el Oeste en 1857, en un momento en el que el país está sumido en la confusión y el caos. Tan solo una minoría cada vez más reducida disfruta de la paz y ni siquiera estos están a salvo en esta tierra despiadada, en la que solo importa sobrevivir. Los protagonistas de esta serie son una madre y su hijo que huyen de su pasado y forman una familia mientras se enfrentan a un duro panorama de libertad y crueldad en el oeste americano.

Machos Alfa Temporada 3

El 10 de enero se estrenará la tercera entrega de esta comedia en la que sus cuatro protagonistas tendrán que enfrentarse a otros desafíos y situaciones complicadas. Por ejemplo, Santi entenderá que algunas mujeres tienden a evitar el compromiso y Raúl se tendrá acostumbrar a la anárquica vida de Luz y, además, adaptarse a las tradiciones religiosas que han llegado a su vida. En cuanto a Pedro descubrirá que va a ser padre y deberá hacer frente a nuevas sorpresas durante el desarrollo de su serie y, por otro lado, Luis tendrá que lidiar con el divorcio de sus padres entre otras muchas cosas.

El agente nocturno Temporada 2

El 23 de enero se estrena la segunda entrega de esta serie basada en la novela de Matthew Quirk. El protagonista de este thriller vuelve a ser Peter Sutherland (Gabriel Basso), un agente del FBI con poca experiencia que logró salvar a la presidenta en la primera temporada y que ahora tendrá la oportunidad de unirse a la organización secreta de Acción Nocturna. Lo que no sabe es que esto le llevará a toda una serie de acontecimientos peligrosos.

La chica de nieve Temporada 2

Por último, en la segunda temporada de la serie La chica de nieve volveremos a ver a la periodista Miren Rojo (Milena Smit) investigando otro caso junto a Jaime (Miki Esparbé), un periodista de investigación que llega al diario Sur huyendo de su pasado e intentando recuperar su reputación perdida. La pregunta ¿Quieres jugar? escrita en un sobre que contiene una fotografía realizada con una polaroid en la que sale una joven amordazada es el comienzo de un juego macabro, el Juego del Alma que volverá a poner en peligro la vida de la protagonista.