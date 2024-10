La misteriosa serie de Netflix coreana que arrasa en otoño: ‘El juego del calamar’ ya no es la favorita

Netflix suele triunfar con productos muy convencionales y ha encontrado en las series de ocho episodios un filón que parece que siempre les funciona. Sin embargo, en Corea han creado una ficción absolutamente demencial que te volará la cabeza.

Se ha convertido en un éxito de Netflix, muchos creen que es mejor que El juego del Calamar pero es tan loca y absurda que cuesta describirla. No es un drama, no es una comedia, no es de terror ni de suspense. ¿Entonces qué es?

Algunos ni siquiera la consideran una serie de ficción y camina peligrosamente hacia el mundo del reality show, pero lo que está claro es que una vez empiezas a verla no puedes parar de hacerlo. Tiene ese factor friki que los coreanos tanto saben explotar y que hará que devores sus capítulos en un día.

La serie coreana de Netflix que ha superado a ‘El juego del calamar’

El juego del calamar conquistó a toda la audiencia gracias a tratar temas profundos, criticar el capitalismo reinante y apostar por la acción y el dramatismo.

Agentes del misterio no es nada de eso. Aquí sólo encontrarás diversión, locura y un ambiente desenfadado donde seis personas tendrán que hacer de detectives por unas horas.

En esta ficción seis actores participan en una suerte de escape room en la que tendrán seis horas para resolver una serie de misterios sobrenaturales. Lo más llamativo es que no tiene nada que ver con los dramas típicos coreanos.

Aquí los actores no cuentan con ningún tipo de guion, lo que le da esa sensación de reality show, pero también de verosimilitud en todas las reacciones. Esto ha hecho que la producción esté repleta de momentos únicos.

Sinopsis de ‘Agentes del misterio’

La serie cuenta con seis episodios de 42 minutos y está dividida en dos arcos argumentales principales:

Los seguidores del maligno: los primeros tres episodios giran en torno a la desaparición de tres mujeres en una fábrica vinculada a un culto satánico. A medida que los agentes investigan, se encuentran con un periodista cautivo y un código que deben descifrar antes de que ocurra el rito.

los primeros tres episodios giran en torno a la desaparición de tres mujeres en una fábrica vinculada a un culto satánico. A medida que los agentes investigan, se encuentran con un periodista cautivo y un código que deben descifrar antes de que ocurra el rito. El misterio de las profundidades: los últimos tres capítulos llevan a los agentes a un submarino donde casi toda la tripulación ha desaparecido. Mientras intentan recuperar una memoria externa, el tiempo se agota y deben enfrentarse a la verdad sobre la tripulación.

La serie ha recibido mayoritariamente críticas positivas. Por ejemplo, Jack Seale en The Guardian la definió como una ficción inmersiva «muy divertida».

En la misma línea, Joel Keller en Decider la describió de la siguiente manera: «Una serie de aventuras bobalicona que no se toma en serio a sí misma, y por eso es divertida de ver».