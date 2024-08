El error en una serie de Netflix del que toda España se está riendo y se ha hecho viral en redes

Netflix contiene en su catálogo alguna de las mejores series del momento y produce una cantidad de ficciones prácticamente inasumible para cualquier otra plataforma. Sin embargo, la necesidad de estar generando siempre nuevos proyectos ha provocado que en muchas ocasiones no tengan una gran atención al detalle.

La plataforma de streaming siempre ha sido duramente criticada por la mala calidad de sus traducciones tanto en el doblaje como en los subtítulos de sus producciones. El caso más sonado ha afectado a España y ha generado una oleada de críticas y de risas.

El error de Netflix del que todo el mundo se ríe

Desde hacía muchos años, una de las producciones más esperadas era la serie basada en la vida del cantante Luis Miguel: la serie. Por supuesto, sus lazos con España propiciaron que nuestro país también fuera protagonista de la ficción.

Sin embargo, hay un error en la traducción de los subtítulos en inglés que ha provocado las risas y comentarios ácidos de todo el mundo. El fallo ocurrió en el sexto episodio de la segunda temporada de la ficción. En un momento dado, la abuela del protagonista está hablando con Luis Miguel y utiliza una expresión claramente andaluza: miarma.

El problema está que en Netflix suelen apoyarse en la tecnología para hacer las traducciones y en esta ocasión se lo tomaron de una forma demasiado literal. Por ello, la traducción de «Lo siento, miarma» acabó siendo «I’m sorry, this is my weapon» (Lo siento, esta es mi arma).

La mala traducción se hizo tan viral en redes sociales que Netflix intentó salir del paso y corrigió el error. Ahora, la traducción al inglés ha convertido la frase en un «lo siento, querido». Aun así, el gazapo ya ha quedado registrado por todos los usuarios.

Los otros grandes errores de Netflix España

Otra de las series más famosas y criticadas por sus malas traducciones ha sido El juego del Calamar. En este caso sin tanto humor, pero con el mismo error: la literalidad.

Por ejemplo, la expresión inglesa «What the hell?» se tradujo como «¿Qué diablos?». Una fórmula que nadie utiliza en España. De la misma forma, «go first» en el contexto de un juego se tradujo como «dejaré que vaya primero» Cosa que no tiene nada que ver con el sentido real que quería expresar el personaje: «Dejaré que tire primero».

Todos estos errores de Netflix en las traducciones son muy comunes porque dentro de sus inmensos presupuestos prefieren ahorrarse un poco de dinero y no suelen apostar por los traductores profesionales.