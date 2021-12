Si bien ahora vendrán unos días de posible descanso con la Navidad, hay quien va a seguir trabajando y no por obligatoriedad. Hablamos de los workaholics o adictos al trabajo. ¿Es tu caso? Descubre si eres adicto al trabajo con estos factores.

Y es que todos necesitamos resetear, desconectar y dejar nuestras tareas laborales de lado algunos días por nuestro bien mental y físico.

Conocer los factores que te indican si eres adicto al trabajo

Son llamados workaholics y es una especie realmente rara, porque no a todos les gusta trabajar sin parar. Pues a ello sí, están realmente enganchados al trabajo y no saben decir no a nada de lo que les propongan sobre esta esfera de su vida.

Pasas más horas del día trabajando que haciendo otras cosas

Si no lo haces por obligatoriedad, cosa que tampoco sería normal, si eres adicto, entonces te pasarán más tiempo trabajando que haciendo cualquier otra cosa, como yendo al gimnasio o bien leyendo un libro.

Poca vida social

Estás tan enganchado a ello, que descuidas tu vida social y de hecho nunca tienes tiempo para quedar con nadie. Si alguien te lo propone, estableces excusas, y además te sabe mal si no estás con el trabajo encima. Tienes un problema.

Contestar a mails y otros tras tu jornada

Hay quien no se puede desenganchar de ello y entonces están abiertos las 24 horas para todo el mundo. Así contestan correos, llamadas y otros aunque sea domingo o estén de vacaciones. Y es que llega un momento en que no saben hacer otra cosa.

Ansiedad y estrés

Aunque la ansiedad puede salir por muchas cosas, una de ellas es el trabajo continuo y sin parar. Y es que es necesario una desconexión si no el estrés acaba dominando la vida de aquellos que se pasan el día trabajando.

No saber decir no

Algunas personas tienen problemas añadidos como no saber decir no a todo lo que le diga. De esta forma, el trabajo se amplía y no tiene fin. Además, quienes tienen este problema, no saben o no quieren delegar, pues quieren ellos mismos asumir todas las responsabilidades.

Poca organización

Si además se pasan el día trabajando, no saben organizarse. Y esto limita su tiempo en gran medida. Como vemos, son muchos los problemas que suelen tener los adictos al trabajo, si es tu caso, pon remedio porque la cosa puede ir a peor con el paso del tiempo.