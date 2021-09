Cuando cambiamos de estación hay nuevos alimentos de los que nos podemos beneficiar. Nuestra dieta mediterránea es rica y hay muchos productos de temporada. Descubre cuáles son las ricas verduras de otoño que no faltarán en la cesta de la compra de esta estación del año.

Entre los diferentes alimentos, podemos destacar la alcachofa, la calabaza o la coliflor. Son además aquellas verduras con mayor cantidad de vitaminas y minerales, y altamente saludables.

Espinacas

Es un alimento diez porque aporta pocas grasas (y buenas), azúcares, además de calorías y fibra. Contienen una buena parte de monoinsaturadas y poliinsaturadas, siendo el ácido graso Omega 3 un buen e importante aporte.

Alcachofa

La conocemos como una verdura realmente buena para adelgazar pero también para cuidar de nuestra salud. Así es antioxidante, diurética, con cantidad de fibra y agua, aporta vitaminas y minerales, y flavonoides.

Es versátil y podemos elaborar cantidad de platos con este alimento en estas fechas, al ser de temporada.

Calabaza

Todos tenemos en la mente la calabaza de Halloween en la que, según la tradición, sirve para decorar y llenarla de caramelos para los niños.

Pero está entre las verduras de otoño porque es de temporada y también por aportar vitaminas A y C, y betacarotenos. No en vano, también sirve para mantener la línea, gracias a sus propiedades diuréticas y un buen aporte en fibra.

De igual forma que la alcachofa, es también versátil y la encontramos en forma de sopas, cremas, y acompañando a segundos platos.

Boniatos

Es una patata dulce que cada vez se estila más en muchos lugares y en España. Aportan vitaminas A, C, B1, B2 y B6 y minerales varios como puede ser el potasio, fósforo, sodio o calcio.

Brócoli

Es una verdura muy saludable que no solamente podemos tomar en esta época del año. Cuenta con fibra y proteínas y diversas vitaminas como la C. Pero no solamente ello, porque también nos protege de desarrollar enfermedades cardiovasculares y baja el colesterol malo.

Endibia

Es excelente porque contiene cantidad de agua y fibra. Por ejemplo, 4,5 g por cada endibia. Entre sus minerales es de destacar el potasio.

Berenjenas

Es también una excelente verdura a tener en cuenta porque posee agua y también pocas calorías, siendo ideal para adelgazar. Posee fibra, vitaminas y minerales, tales como el hierro y el magnesio. Es versátil al comerse de múltiples maneras.

Lo ideal es comer de forma sana y con los productos de temporada, especialmente de otoño.