Fact checked

Los niños y adultos jóvenes tienen un riesgo más elevado (y prolongado en el tiempo) de desarrollar complicaciones cardiacas después de la infección por covid. Aunque son raras, las vacunas consiguen que el riesgo de estas enfermedades sea más breve en el tiempo. Se trata de miocarditis y pericarditis, dos condiciones inflamatorias que afectan al corazón.

Es la conclusión del estudio más amplio sobre la cuestión que se ha llevado a cabo hasta la fecha, publicado en la revista científica The Lancet Child and Adolescent Health. Lo firman investigadores de las universidades británicas de Cambridge y Edimburgo.

La autoría principal es Alexia Sambri, de la unidad de epidemiología cardiovascular de la Universidad de Cambridge, quien ha explicado que «este estudio de toda la población durante la pandemia mostró que, aunque estas condiciones son raras, los niños y los jóvenes son más propensos a experimentar más problemas cardiacos, vasculares o inflamatorios después de haber pasado por la infección y sin la vacuna el riesgo se mantiene durante mucho más tiempo».

Un estudio completo

Los científicos llegaron a esta conclusión tras analizar las historias clínicas de casi 14 millones de niños residentes en Inglaterra, menores de 18 años, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, lo que supone que examinaron los datos sanitarios del 98% de ese grupo de población.

Durante ese periodo de tiempo, se diagnosticó covid por primera vez a 3,9 millones de niños y adolescentes; 3,4 millones recibieron una primera vacuna (la de Pfizer-BioNTech, que fue la más usada en niños de 5 a 18 años entonces). Eliminando toda la información personal de los archivos para respetar su confidencialidad, los investigadores tuvieron acceso a toda la base de datos del sistema de salud (NHS, por sus siglas en inglés).

Los autores fijaron su atención en el riesgo a corto y largo plazo de complicaciones poco frecuentes, incluyendo trombosis arterial y venosa (formación de coágulos), trombocitopenia (niveles bajos de plaquetas), miocarditis y pericarditis, tanto después de pasar la infección como después de recibir la vacuna.

Tras el diagnóstico de covid, el riesgo de todas estas complicaciones era más elevado en las primeras cuatro semanas, y en algunas de ellas esa situación de vulnerabilidad se prolongaba hasta 12 meses. Tras la vacunación frente a SARS-CoV-2, el equipo solo detectó un riesgo, a corto plazo, de miocarditis y pericarditis, mantenido durante cuatro semanas. Transcurridos seis meses, los investigadores estimaron que la infección había sido la causa de 2,24 casos adicionales por 100.000 habitantes de alguna de estas dos enfermedades.

Más riesgo en niños y adolescentes

Se cuenta con trabajos anteriores que han mostrado que los niños y adolescentes con diagnóstico de covid tienen mayor riesgo de desarrollar miocarditis, pericarditis y trombocitopenia que los niños a los cuales no se diagnosticó el contagio por el tristemente conocido virus de la pandemia.

Si bien muchos estudios muestran que las vacunas ayudan a evitar enfermedad grave y hospitalización, se documentaron unos pocos casos de miocarditis tras la vacunación (sobre todo con vacunas de tipo ARNm).

Hasta ahora no había investigaciones que compararan directamente los riesgos a largo plazo de la infección frente a la vacunación en este sector de la población.

Pia Hardelid, parte del equipo de investigación, ha declarado al divulgarse los resultados: «Los padres y los cuidadores tuvieron que tomar decisiones difíciles durante la pandemia, construyendo una base de evidencias científicas más amplias esperamos apoyar a las familias y a los profesionales sanitarios a hacer elecciones basándose en los mejores datos disponibles».