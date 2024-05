Fact checked

Por lo general, la calvicie alude a la caída del cabello excesiva del cuero cabelludo. La causa más común suele ser el factor hereditario junto con la edad. Algunas personas prefieren dejar que la calvicie siga su curso sin tratarla ni intentar ocultarla. Otros eligen uno de los tratamientos disponibles para prevenir una mayor pérdida de cabello o restaurar el crecimiento. Durante el Congreso de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) se han presentado las últimas novedades en dermatología estética, entre las que se encuentran los tratamientos personalizados frente a la alopecia.

El doctor Sergio Vañó, secretario general de la AEDV, ha señalado que «España está liderando muchos estudios acerca del tratamiento médico de diferentes formas de alopecia. Prueba de ello es que el Congreso Mundial de Investigación Capilar está calendarizado para que se vaya a celebrar en 2028 en España, en concreto, en Madrid», y ha incidido en que además cada vez menos pacientes salen de España para recibir este tipo de tratamientos.

Entre las novedades en el tratamiento de la alopecia masculina y femenina que se han presentado en el Congreso Nacional de la AEDV destaca el uso de minoxidil vía oral en situaciones especiales, datos sobre su efectividad y seguridad (dosis de 0,5-1 mg al día en mujeres y de 2,5 – 5 mg al día en hombres), así como la mesoterapia con dutasterida, toxina botulínica y antiandrógenos tópicos.

Innovaciones en el campo estético

En cuanto a las innovaciones en el campo de los materiales de relleno y estimuladores de colágeno, la doctora Elia Roó, ha destacado que el objetivo de los materiales de relleno estimuladores de colágeno es activar a los fibroblastos en la producción de colágeno, elastina y glucosaminoglicanos como el ácido hialurónico.

«Esta activación se realiza a través de un proceso de inflamación y reparación del tejido que origina una remodelación del tejido conectivo y la formación de colágeno. En los últimos años, la combinación del ácido hialurónico como hidratante y voluminizador y la hidroxiapatita cálcica como estimulador de colágeno ha dado lugar a la creación de materiales de relleno híbridos que permiten conseguir un efecto de volumen inmediato y un efecto de estimulación del colágeno a largo plazo», ha señalado.

Las tendencias de futuro de estos tratamientos pasan por un mejor conocimiento de su mecanismo de acción, la técnica de inyección y las nuevas tendencias de dilución y preparación de los productos según las necesidades individuales. «Todo ello ha logrado una mejoría en los resultados no solo a nivel del rostro, sino también en áreas corporales como cuello, escote, brazos, glúteos y rodillas, así como en la corrección de cicatrices de acné y estrías», ha apuntado la doctora Roó.

De todas estas innovaciones pueden beneficiarse todas aquellas personas que presenten un grado leve o moderado de envejecimiento cutáneo. «Los estimuladores de colágeno buscan una mejora en la calidad de la piel y un cierto efecto de tensión de la misma. Si además se asocia pérdida de volumen y un mayor grado de flacidez, los rellenos híbridos logran un mejor resultado», ha concluido la doctora.

La Dermatología es una especialidad querida y requerida por la población por muchos motivos, siendo uno de los principales, que se ha sabido adaptar a la evolución de una sociedad cada vez más empoderada que entiende el concepto de bienestar como «estar sano y verse bien».

Es importante destacar que la dermatología estética no consiste solo en procedimientos dirigidos al embellecimiento de la piel. «La dermatología clínica se basa en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y la dermatología estética en la promoción y cuidado de la salud de la piel. Ésta última se centra en la fisiología, en alcanzar la correcta función celular y funcionamiento de la piel como órgano. El objetivo de la Dermatología estética es mejorar la función celular de la piel, que se encuentre sana y alejada de la enfermedad y que esté luminosa, hidratada, homogéneamente pigmentada, no inflamada, no grasa y densa».