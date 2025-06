Fact checked

La canela es una corteza única que se obtiene principalmente del árbol Cinnamomum verum. Se utiliza como condimento aromático o saborizante en diversos alimentos, como cereales para el desayuno, refrigerios, bagels, tés y chocolate caliente, proporcionando un sabor cautivador, como se explica en un estudio de Journal of Agricultural and Food Chemistry.

El aceite de canela, obtenido de la corteza, está bien documentado en diversos sistemas de medicina tradicional y se utiliza en remedios herbales, principalmente para controlar el estrés oxidativo, la circulación sanguínea y las enfermedades hepáticas. Para usos medicinales y culinarios, se prefiere C. verum, a menudo llamada canela verdadera.

Además, la corteza de canela o el aceite obtenido de otras especies de canela, incluidas C. aromaticum (canela china), C. loureiri (canela vietnamita) y C. burmannii (canela indonesia) también son relativamente populares y se venden bajo el nombre de ‘canela’ en los Estados Unidos, se constata en algunos trabajos.

En la diabetes

Mediante Investigaciones preclínicas y clínicas en humanos se ha demostrado que la canela puede reducir la glucemia en pacientes con diabetes tipo 2, siendo el cinamaldehído el principal responsable de este efecto. Estos hallazgos han contribuido al reciente aumento de la popularidad de la misma, lo que ha dado lugar a la disponibilidad global de una amplia variedad de suplementos dietéticos de canela, como se constata en un ensayo de ‘Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics’.

Ahora, llega una nueva investigación en la que se sugiere que un compuesto presente en la canela, una de las especias más antiguas y más utilizadas en el mundo, como ya hemos mencionado, podría interferir con algunos medicamentos recetados.

Mediante el estudio, recientemente publicado en ‘Food Chemistry: Molecular Sciences’, investigadores del Centro Nacional de Investigación de Productos Naturales de Universidad de Mississippi (Estados Unidos), descubrieron que el cinamaldehído, un componente principal de la canela, activa los receptores que controlan la eliminación metabólica de los medicamentos del cuerpo, lo que significa que consumir grandes cantidades de canela podría reducir los efectos de los medicamentos.

«Podrían surgir problemas de salud si se consumen cantidades excesivas de suplementos sin el conocimiento del profesional de la salud o del médico que receta los medicamentos. El consumo excesivo de suplementos podría provocar una rápida eliminación del medicamento recetado del organismo, lo que podría reducir su eficacia», ha afirmado Shabana Khan, científica principal del centro, en un comunicado recogido por OKSALUD.

Además de sus usos culinarios, la canela tiene una larga historia de uso en la medicina tradicional y puede ayudar a controlar el azúcar en sangre, la salud cardíaca y reducir la inflamación. Sin embargo, aún no se sabe con certeza cómo funciona realmente en el organismo.

Efectos de su consumo en exceso

Es poco probable que espolvorear canela en el café de la mañana cause un problema, pero usar canela altamente concentrada como suplemento dietario podría causarlo. «A pesar de sus amplios usos, existían muy pocos informes que describieran el destino de su componente principal, el cinamaldehído. Comprender su bioaccesibilidad, metabolismo e interacción con los receptores xenobióticos fue fundamental para evaluar cómo el consumo excesivo de canela afectaría a los medicamentos recetados si se tomaran simultáneamente», ha recalcado la investigadora.

No todas las canelas son iguales

El aceite de canela, que se usa comúnmente por vía tópica como antifúngico o antibacteriano y como aromatizante en alimentos y bebidas, presenta un riesgo casi nulo de interacciones entre hierbas y medicamentos, ha anunciado Amar Chittiboyina, director asociado del centro.

Pero la corteza de canela, especialmente la canela Cassia, una variedad más económica originaria del sur de China, contiene altos niveles de cumarina, un anticoagulante, en comparación con otras variedades de canela. La corteza de canela Cassia molida es la que se encuentra normalmente en los supermercados.

«En cambio, la canela auténtica de Sri Lanka conlleva un menor riesgo debido a su bajo contenido de cumarina. Las propiedades anticoagulantes de la cumarina pueden ser peligrosas para quienes toman anticoagulantes», ha puntualizado.

Se necesita más investigación para comprender completamente el papel que cumple la canela en el cuerpo y qué posibles interacciones entre la hierba y los medicamentos pueden ocurrir, ha documentado Bill Gurley, científico principal del centro y, también, coautor del estudio.

«Sabemos que el cinamaldehído podría activar estos receptores, lo que podría suponer un riesgo de interacciones farmacológicas. Eso es lo que podría ocurrir, pero no sabremos con exactitud qué ocurrirá hasta que realicemos un estudio clínico», ha sentenciado.

Atención a estas enfermedades

Hasta que se completen esos estudios, los investigadores recomiendan que cualquier persona interesada en utilizar canela como suplemento dietario consulte primero con su médico.

«Las personas que padecen enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, cáncer, artritis, asma, obesidad, VIH, sida o depresión, deben tener precaución al usar canela o cualquier otro suplemento. Nuestro mejor consejo es consultar con un profesional de la salud antes de usar cualquier suplemento junto con el medicamento recetado.Por definición, los suplementos no están destinados a tratar, curar o mitigar ninguna enfermedad», ha aconsejado Khan..