Hasta la fecha no se ha encontrado un método objetivo para diagnosticar el tinnitus (acúfenos), que se caracteriza por molestos pitidos o zumbido en los oídos. Investigadores del Instituto Karolinska de Suecia acaban de presentar que la audiometría del tronco encefálico puede emplearse para medir los cambios que se producen en el cerebro de las personas que sufren acúfenos de forma constante.

La audiometría es una prueba que evalúa la respuesta de los nervios auditivos y el cerebro en respuesta a los sonidos. Según las conclusiones de este trabajo, publicadas en la revista científica The Journal of Clinical Investigation, el tinnitus no se considera aún una enfermedad en sentido estricto sino un síntoma con causas diversas, incluidas diversas alteraciones del oído e incluso estrés. A fecha de hoy, se calcula que hasta el 20 por ciento de la población puede padecer alguna forma de acúfenos. El riesgo de desarrollar la condición aumenta con la edad.

Registro de actividad cerebral

Para medir la intensidad de los acúfenos se pregunta al propio paciente, pero el estudio de los expertos de Karolinska y un equipo de investigadores de la compañía Decibel Therapeutics ha conseguido demostrar que las respuestas del tronco encefálico (ABR) pueden servir para identificar a las personas que padecen acúfenos constantemente. La medición de ABR es un registro de la actividad del cerebro en respuesta a secuencias específicas de estímulos sonoros.

Christopher R. Cederroth, investigador del Departamento de Fisiología y Farmacología del Instituto Karolinska, ha explicado que este método sirve para medir las alteraciones neuronales reales que se producen en el tronco encefálico en las personas que sufren esta condición. «En el futuro, podría ser un biomarcador (indicador de que existe una enfermedad)», ha dicho.

El registro de ABR se ha propuesto en estudios anteriores como un posible método para medir el tinnitus, pero no hay un consenso científico sobre su utilidad. El trabajo que ahora se da a conocer se diferencia de los publicados anteriormente en que es el que ha incluido un mayor número de pacientes. Se han tomado medidas de ABR en 405 sujetos, de los cuales 228 tenían acúfenos y 177 no, para poder comparar los resultados. Los científicos observaron que las personas que padecían acúfenos constantes mostraban diferencias claras cuando se comparaba su ABR con el de lo individuos que no los tenían, o en personas que sufrían episodios aislados, de forma ocasional.

Para Cederroth es importante encontrar un método objetivo para diagnosticar el tinnitus. Por una parte, eso supondría reconocer la enfermedad en quienes la sufren, y además es algo que podría impulsar el desarrollo de nuevas terapias para la condición. «Nuestro trabajo sugiere que hay una relación causal entre las alteraciones de la actividad neuronal del cerebro y el desarrollo de tinnitus persistente, pero necesitamos llevar a cabo más estudios para verificarlo. También tenemos que determinar si nuestro método sería útil para medir si una terapia está ofreciendo beneficios», ha añadido.

Acúfenos exacerbados

El equipo de investigación ha observado también a más de 20.000 personas sin acúfenos o con acúfenos de diferente severidad para tener un seguimiento de cómo evolucionan los síntomas a lo largo del tiempo.

Sobre ese grupo de personas, vieron que las personas que tienen tinnitus ocasional tienen mayor riesgo de desarrollar la forma persistente, sobre todo si los episodios se repiten con frecuencia. Además, observaron que quienes ya experimentaban la forma persistente tendían a desarrollar la condición como enfermedad crónica (de por vida).

Los autores indican que para las personas que viven con acúfenos es importante conocer su riesgo de tenerlo de forma crónica. «Necesitamos dar a conocer esta información para que quienes experimentan episodios ocasionales sean conscientes de su riesgo y tengan la oportunidad de actuar de forma preventiva», ha señalado Cederroth.