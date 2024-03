Fact checked

Los graves problemas que está generando la doble carga de malnutrición (DBM) son verdaderamente aterradores. Más de 3.500 millones de personas viven con sobrepeso y obesidad, y cerca de 1.000 millones se encuentran en franca desnutrición. En total, 4.500 millones de personas de los 8.000 millones que poblamos la Tierra. En muchos países, su coste representa el 10% del PIB, básicamente en las comorbilidades de la obesidad. Las consecuencias que suponen, desde el punto de vista de enfermedad y de mortalidad, son alarmantes en todos los países, independientemente de su nivel económico o social. Disminuir sólo un punto porcentual, podría salvar o mejorar las condiciones de vida de 45 millones de personas. Por ello, la alimentación es un aspecto fundamental en nuestra vida que puede marcar la diferencia en nuestra salud y bienestar, y la enfermedad grave.

El reconocido endocrino Rafael Gómez y Blasco, creador de FAFO (Flexible and Friendly for the Overweight) –la dieta que está revolucionando el tratamiento de la salud y el sobrepeso–, asegura que una alimentación saludable debe estar basada en ingerir alimentos naturales en las cantidades adecuadas. Esta dieta será presentada el próximo 18 de abril en el espacio de la «Factoría Industrial Villaverde» del Ayuntamiento de Madrid, una síntesis de estos materiales y primeros resultados con la publicación de nuestra «Guía Básica de la Dieta FAFO, Adherencia, continuidad y resultados», en su versión actualizada a abril de 2024, como documento de referencia.

Es importante consumir una variedad de frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y grasas saludables como las que se encuentran en el aceite de oliva. Estos alimentos son ricos en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, que son fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo.

El experto también advierte sobre los peligros de ciertos alimentos. Por ejemplo, señala que la falta de fibra es una de las mayores causas de cáncer y que el consumo excesivo de barbacoas y ahumados puede favorecer el cáncer digestivo. Asimismo, destaca que todos los ultraprocesados son considerados cancerígenos y recomienda eliminar o limitar su consumo.

En cuanto a las vitaminas y suplementos alimenticios, el Dr. Gómez y Blasco enfatiza la importancia de obtener estos nutrientes a través de los alimentos, en lugar de recurrir a suplementos. Advierte que un exceso de vitamina C puede ser perjudicial, por lo que no se deben tomar más de 500 mg al día. Además, destaca que la vitamina D no se puede sobredosificar, ya que puede ser tóxica. También ofrece recomendaciones sobre otros nutrientes, como el magnesio, el calcio y las grasas. Según él, no todos deben tomar suplementos de magnesio ni de calcio, y es importante ingerir la cantidad adecuada de grasas diariamente, destacando al aceite de oliva como uno de los productos más saludables, pero cuidado con la cantidad porque corre riesgo de llevarse un pequeño susto en la báscula.

Sepa que debe tomar proteínas e hidratos de carbono por mucho que algunos le aseguren que no. Las proteínas deben ser tanto de carne como de pescado porque si sólo toma usted carne es muy probable que su organismo presente deficit de omegas y vitaminas como la D y la A. Si le gusta a usted comer productos enlatados (mejillones, sardinas, caballa, atún, berberechos…) está de suerte porque nos cuenta que son un suplemento alimenticio formidable. En cuanto a los hidratos de carbono, son necesarios y los mejores son los de las legumbres y tubérculos. Garbanzos, lentejas y judías son absolutamente fundamentales para el organismo porque mejoran los niveles de glucosa, evitan la prediabetes y disminuyen el colesterol y la posibilidad de cáncer de colon.

Ya sabe, producto natural y, a poder ser, fresco. Si se suplementa, hágalo pautado por un profesional en base a una analítica. Nada de autosuplementarse.