Dieta FAFO: adelgaza un kilo a la semana ¿en qué consiste?

Fact checked

La forma en la que nos alimentamos tiene una influencia absoluta en el modo en que nos vemos y sentimos, y por eso existen tantos regímenes que pretenden ayudarnos a bajar o mantener el peso. Uno de los últimos, que está de moda, es la dieta FAFO. ¿Cuáles son las características por las que destaca y por qué sus defensores afirman que puedes adelgazar un kilo semanal?

En comparación con otras que se han popularizado últimamente, la FAFO es una dieta mucho más flexible.

Qué es la dieta FAFO

La propia Sociedad Española de Obesidad -SEEDO- ha avalado este régimen hace poco. Sus integrantes consideran que es una de las pocas alternativas por las que se puede optar que efectivamente permiten adelgazar pero sin poner en riesgo la salud del paciente. Lamentablemente, ciertas dietas son tan extremas que no son buenas y no sirven para poder adelgazarse con buena salud.

La FAFO, por su lado, aparece como una evolución de la dieta mediterránea, igual de nutritiva pero más eficaz para bajar de peso. FAFO quiere decir Flexible and Friendly for the Overweight, o «flexible con las personas con sobrepeso» traduciendo la frase al español. Es una dieta que se distingue porque, a diferencia de otras, no es sólo a corto plazo.

Quienes la han elaborado buscaban un plan de alimentación que pudiera sostenerse en el peso para evitar el conocido «efecto rebote» en el que quienes adelgazan recuperan el peso perdido en las semanas siguientes. Y, de igual manera, pretendían que la dieta pudiera personalizarse según las necesidades y los requisitos de cada organismo y estilo de vida.

Si has tenido malas experiencias con dietas cerradas, ésta podría ser la solución para lograr ese cuerpo atractivo.

Principios básicos de la dieta FAFO

La propuesta de este régimen se fundamenta en la dieta mediterránea, con algunos cambios. Este contexto contempla factores diversos como las costumbres, los horarios laborales y la capacidad económica del paciente.

Tampoco se olvidan de los vaivenes emocionales, supeditados a la confianza, la autoestima y el autocontrol de cada uno.

Por eso no nos referimos a una dieta prediseñada, sino más bien a un concepto alimenticio con márgenes flexibles.

Dieta y entrenamiento físico

Justamente por estas cualidades únicas de la dieta FAFO, uno no puede adoptarla libremente sino que debe hacerlo tras consultar uno o más profesionales de la nutrición. Es un régimen que valora el respeto por el tamaño de las raciones que fueron indicadas. El experto te señalará cuáles son los alimentos y las porciones que mejor se adecúan a tu sexo, edad y objetivos de peso.

La actividad física es el complemento ideal de esta dieta, y tanto el propio nutricionista como un entrenador personal, si tienes uno, deberán elaborar una rutina de ejercicios en virtud de tu alimentación y tus propósitos. Ahora bien, de la misma forma que pasa con otras dietas, si no entrenamos de forma casi diaria, entonces la dieta FAFO no dará resultado.

Además, en esta dieta, según Efe Salud, tiene en cuenta el apoyo psicológico al paciente porque los expertos analizan hasta qué punto le preocupa el aspecto físico a la persona, si está afectado por el estigma de la obesidad, cuánto le influyen los ambientes obesogénicos… y es importante saber con quién vive esta persona, y que sea toda la familia quienes también tengan que ajustar determinadas cantidades y forma de preparación de la dieta.

Alimentos incluidos en este plan alimenticio

Sin dejar de insistir en la consulta con el nutricionista, hay algunos alimentos que casi siempre se incluyen en la dieta FAFO. Probablemente consumirás frutas, cereales, legumbres, frutos secos y carnes blancas; priorizando la calidad y no la cantidad.

Las proteínas son los cimientos de este plan, y si bien las grasas están permitidas, la idea es reducir su ingesta al mínimo posible. Estas grasas deberían provenir de los pescados azules, que aportan ácidos grasos Omega 3 y son las «saludables».

¿Hay restricciones?

Aunque esta dieta intenta no limitar demasiado la alimentación, sí se aconseja restringir los alimentos ultraprocesados, los productos elaborados con harinas refinadas como los de bollería y repostería, y aquellos que contengan elevados niveles de grasa y/o azúcar.

Se recomiende eliminar definitivamente cualquier bebida carbonatada, azucarada o alcohólica y abandonar el tabaco.

La hidratación no es un tema menor, por supuesto, y deberías beber entre un litro y medio, y dos litros y medio de agua por día. Siempre que estés entrenando y sudando, aumenta la cantidad de agua un litro más por cada hora de entrenamiento intenso.

¿A quién va dirigida esta dieta?

Este plan alimenticio es útil para cualquiera que se sienta disconforme con su peso actual o que deba adelgazar por su salud. Pensando en que para el año 2035 más de la mitad de la población mundial tendrá obesidad, entonces deberías pensar en adoptarla.