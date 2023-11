Fact checked

Qué comamos, de dónde provenga, en qué cantidades, cómo puede cambiar nuestra salud provocando bienestar o enfermedades, obesidad, agotamiento, insomnio. El prestigioso endocrino, experto en metabolismo y nutrición, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (Seedo) y director académico de la Federación Centroamericana y del Caribe, México, Colombia y Ecuador de obesidad y metabolismo (Feccom), Rafael Gómez y Blasco, ya nos advirtió hace un año de que las alteraciones en nuestra dieta habitual están llevando a desarrollar un mayor número de cánceres.

Hoy nos habla de la dieta que puede acabar con la obesidad y mejorar nuestra salud notablemente. Es la dieta FAFO (Flexible And Friendly for the Owerweigth, por sus siglas en inglés), premiada y reconocida en los dos últimos años en congresos internacionales que tras el éxito de su presentación en Nueva York, va a vestirse de largo en el Congreso Internacional de Sevilla, el 22/24 de noviembre de la sociedad española de obesidad SEEDO.

El doctor Gómez y Blasco nos explica que la elaboran conjuntamente antropólogos, psicólogos, especialistas en deporte, nutricionistas y endocrinos para facilitar a los pacientes el realizar una dieta adecuada muy cercana a la dieta mediterránea. En ella, la dieta es la flexibilidad. Trabajan con todas las circunstancias del paciente, desde su contexto social, su influencia sociofamiliar y costumbres.

Una dieta flexible facilita la adhesión, mejora la relación del paciente con la comida y reduce el riesgo de ansiedad, frustración, depresión o sufrimiento de trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la falta de adherencia como un asunto prioritario de salud pública porque determina el comportamiento de un organismo al tomar el medicamento, hacer un régimen alimentario o realizar cambios en el modo de vida.

Hablar del sobrepeso y sus posibles dietas es esencial. Sólo en nuestro país, el 16,5 % de hombres y el 15,5 % de mujeres padecen obesidad. Y un 44,9 % de hombres y un 30,6 % de mujeres padecen sobrepeso, acercándose al umbral de la obesidad. Unas cifras que preocupan a la OMS y a médicos, debido a la cantidad de enfermedades que genera, llegando a reducir la salud y la expectativa de vida de una forma equivalente a como lo hace el tabaquismo.