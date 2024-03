Quirónsalud mejora la experiencia del paciente con nuevas herramientas digitales

Fact checked

En su compromiso con poner la innovación tecnológica al servicio del paciente, Quirónsalud lleva años inmerso en un fuerte proyecto de transformación digital con el objetivo de, a través de la digitalización y el Big Data, ofrecer una medicina más humana, personalizada, ágil y eficaz que responda, de forma adaptada a cada caso, no solo a las necesidades, sino también a las expectativas de los pacientes.

En ese sentido, a través de su portal para pacientes MiQuirónsalud, hoy en día es posible acceder a la historia clínica y al resultado de las pruebas diagnósticas que se le realizan, así como pedir o modificar citas, recibir alertas y recordatorios, o mantener una relación directa con sus especialistas sin necesidad de desplazarse hasta la consulta.

Asimismo, de forma progresiva se está poniendo en marcha en todos sus centros un nuevo sistema de autoadmisión online, que permite acudir a la consulta médica programada sin esperas. El sistema de autoadmisión puede realizarse bien desde la aplicación móvil bien desde los quioscos informativos del hospital. Mediante cualquiera de estos canales el paciente confirma cuando llega al hospital y obtiene su turno de espera en consulta sin necesidad de pasar por ningún mostrador.

Todo ello da al paciente un mayor protagonismo en la gestión de su salud y permite adaptar los servicios asistenciales a las necesidades que tenga en cada momento. Sobre todo, teniendo en cuenta que, actualmente, alrededor del 70% de los pacientes que acuden a la red asistencial del Grupo son usuarios del portal MiQuirónsalud, que cuenta ya con más de 6 millones de usuarios y está disponible de forma gratuita tanto a través de Google Play como en la Apple Store.

Otras funcionalidades que permiten evitar desplazamientos innecesarios al hospital son la opción de Pedir consulta Inmediata, un servicio 24h que permite establecer contacto directo online con un especialista vía teléfono o videoconsulta; y por otro lado los Servicios no presenciales de Quirónsalud, con los que el paciente podrá recibir resultados de pruebas, informes y recetas desde la comodidad de su hogar. Cada facultativo valora cada caso en particular y recomendará si es adecuada o no esta modalidad de atención.