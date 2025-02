Fact checked

El Papa Francisco, el líder espiritual de la Iglesia Católica, ha sido una figura de enorme relevancia mundial durante más de una década. En los últimos años, su salud ha estado en el foco de atención tras varios episodios de problemas médicos. Uno de los más recientes y preocupante está siendo la neumonía bilateral que padece, según fuentes del propio Vaticano.

Según los partes médicos, el Papa Francisco, ingresó en el hospitalGemelli de Roma por una bronquitis que afectó seriamente a su respiración y le llevó a recibir tratamiento de varios días. Pero días más tarde se vio la necesidad de un tratamiento más severo, ya que el cuadro médico incluía una neumonía bilateral.

¿Qué es y cómo le puede afectar la neumonía bilateral?

La neumonía bilateral es una infección pulmonar grave que afecta ambos pulmones al mismo tiempo. Esta condición puede ser provocada por diferentes factores, como infecciones virales, bacterianas o incluso fúngicas. En el caso de los ancianos, como el Papa Francisco, la neumonía bilateral puede ser aún más peligrosa debido a un sistema inmunológico más vulnerable. Cuando una persona sufre neumonía bilateral, los pulmones se inflaman y se llenan de líquido, lo que dificulta la oxigenación del cuerpo.

Los síntomas típicos incluyen dificultad para respirar, fiebre alta, dolor en el pecho y dolores persistentes. En situaciones graves, la falta de oxígeno puede llevar a complicaciones respiratorias severas, lo que hace que el tratamiento médico urgente sea esencial.

El caso del Papa Francisco

El Vaticano ha señalado que el pontífice está recibiendo antibióticos y cuidados intensivos para tratar la infección, y se ha destacado que está siendo monitorizado constantemente por los médicos, aunque en las últimas horas se ha levantado. A pesar de lo delicado de su situación médica, los médicos han señalado su optimismo con respecto a su recuperación.

Tratamientos para la neumonía bilateral: ¿cómo se maneja esta enfermedad? El tratamiento de la neumonía bilateral varía según la causa subyacente de la infección, la gravedad de la enfermedad y el estado general de salud del paciente. En el caso del Papa Francisco, la intervención médica fue clave para combatir la infección en sus pulmones y evitar que se desarrollen complicaciones más graves.

Antibióticos: cuando la neumonía es causada por una infección bacteriana, el tratamiento inicial suele incluir antibióticos intravenosos para eliminar la bacteria que causa la infección. Estos medicamentos ayudan a reducir la inflamación y mejorar la función pulmonar.

Renuncia del Papa

El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, se ha referido a la posibilidad de que el Papa Francisco, de 88 años de edad, renuncie a su ministerio por su delicado estado de salud, después de que su antecesor, Benedicto XVI, abriera la puerta a que un pontífice presente la renuncia por esa cuestión. «Me parece que el Papa Francisco también entraría en esa dinámica. Si ve que no puede atender bien su misión, pues que tanto él como otros papas que vengan puedan dejar el primado».

Así lo ha expresado desde Roma -donde tenía previsto acudir a la tradicional audiencia de los miércoles, acompañado, en esta ocasión, del hermano mayor de la Asunción de Cantillana-, y lo ha hecho en una entrevista en Canal Sur Radio preguntado al respecto.

«Hoy día, la longevidad ha crecido mucho y con los cuidados médicos se vive mucho tiempo. Entonces, me parece que, tal como el Papa Benedicto en un momento dado vio que sus fuerzas físicas -espiritual y mentalmente estaba muy bien- ya no le daban como para desarrollar este servicio a la Iglesia, porque se requiere una cierta resistencia física para mantener el ritmo de trabajo, me parece que no está en contradicción con el Ministerio Petrino y que podría ser una práctica también», ha afirmado el arzobispo de Sevilla.