¿Se pueden espaciar las sesiones de los tratamientos médico estéticos?

En el fascinante mundo de la medicina estética, donde la búsqueda de resultados duraderos y naturales es primordial, surge una pregunta que despierta el interés tanto de pacientes como de profesionales: ¿es factible espaciar las sesiones de tratamientos médico estéticos sin comprometer su eficacia e incluso, es posible mejorar los resultados de estos tratamientos? Esta pregunta nos invita a explorar las innovaciones tecnológicas y los productos especializados, como los de UNICSKIN, que podrían revolucionar la manera en que concebimos el cuidado de la piel y los procedimientos estéticos.

Dentro de este contexto, es crucial comprender cómo la tecnología y los productos dermocosméticos de vanguardia pueden ser aliados esenciales en la prolongación y mejora de los resultados de los tratamientos estéticos. UNICSKIN se destaca como pionero en este campo, ofreciendo una amplia gama de productos dermocosméticos que combinan la máxima concentración de principios activos, así como dispositivos basados en luz LED, algunos en combinación con tecnología de microestimulación (EMS), que permiten potenciar y mejorar los resultados de los tratamientos médicos y estéticos realizados. Hasta la fecha, existen más de 2.000 informes y documentos escritos sobre estas tecnologías y sus aplicaciones beneficiosas en el mundo de la Medicina.

En función del tratamiento:

Al considerar los diferentes tratamientos disponibles, es esencial examinar cómo cada uno puede beneficiarse de la combinación específica de tecnología y productos dermocosméticos:

• Tratamientos de Neuromodulación (toxina botulínica) para áreas como la frente, entrecejo y patas de gallo: Estos tratamientos, que utilizan la toxina botulínica que bloquea la contracción muscular, para reducir arrugas dinámicas y estáticas, afirma la Dra. Peralta, que idealmente pueden complementarse con el uso de la máscara facial UNICLED KOREAN MASK. Esta máscara utiliza la tecnología LED para estimular la producción de colágeno y elastina, manteniendo la piel firme y rejuvenecida entre sesiones. Los LEDs emiten luz coherente y direccional con diversas longitudes de onda, penetrando profundamente en la piel para estimular la producción de colágeno y elastina, mejoran el flujo sanguíneo y potencian la absorción de productos dermocosméticos. Este dispositivo cuenta con 936 LEDs y 7 colores para tratar diferentes problemas de la piel. Según un estudio de eficacia, el 90% de los pacientes alcanzaron el 100% de los resultados deseados después de 12 sesiones de terapia LED. Además, para prolongar los resultados y mejorar la salud general de la piel, la doctora recomienda el uso del serum UNICLIFTING+, un sérum intensivo reafirmante y tensor que potencia los efectos del tratamiento de neuromodulación y del sérum UNICWRINKLE-STOP, un producto antiarrugas y antioxidante que mejora la calidad de la piel y prolonga los efectos del ácido hialurónico.

• Tratamientos de Relleno con Ácido Hialurónico: Estos tratamientos son ideales para restaurar el volumen facial y corregir la pérdida de elasticidad de la piel. Después de un tratamiento de relleno, lo ideal es complementarlo como en el caso anterior con la máscara facial UNICLED KOREAN MASK para estimular la producción de colágeno y elastina, junto con los serums UNICLIFTING+ y UNICWRINKLE-STOP.

• En el caso específico del tratamiento de Bolsas y Ojeras hundidas con Ácido Hialurónico: la Dra. Peralta resalta el dispositivo de doble tecnología para contorno de ojos, UNICTECH EYE MASK, que combina tecnología de microestimulación (EMS) con luz LED, ayudando a reducir la hinchazón, mejorando la microcirculación, aumentando la síntesis de colágeno para reducir arrugas, bolsas y ojeras y mejorando la elasticidad de la piel y su firmeza, consiguiendo una mirada más joven, descansada y luminosa. Y para el cuidado de la piel en esta zona el serum UNICEYES TRIPLE ACTION (antiarrugas, antiojeras y antibolsas, que descongestiona y calma la inflamación).

• Tratamientos de Mejora del Contorno Facial: Estos tratamientos buscan mejorar la armonía y el equilibrio facial, abordando áreas como los pómulos y la mandíbula. Después de un tratamiento de este tipo, Peralta destaca el uso del dispositivo UNICLED NECK & CHIN, diseñado para mejorar el drenaje linfático y redefinir el óvalo facial, un dispositivo de diodo emisor de luz LED ROJA (650nm) e INFRARROJA (850nm) y el dispositivo UNICTHERMO SONIC 2.0, que puede ayudar a mantener los tejidos circundantes en condiciones óptimas al combinar tecnología de calor y sónica con tres aplicaciones: limpieza en profundidad, drenaje linfático y alisado de la piel, por medio de técnicas propias de masaje facial (UNICFACE YOGA) complementando la sesión de limpieza con la espuma UNICDETOX & GO que desmaquilla la tez, limpia en profundidad los poros y tonifica la piel. Además, para prolongar los resultados y mantener la piel en óptimas condiciones, el serum UNICLIFTING+ y UNICWRINKLE-STOP, que abordan específicamente las necesidades de la piel en estas áreas.

Conclusión:

En resumen, la posibilidad de espaciar las sesiones de tratamientos médico estéticos es una realidad gracias a la combinación de tecnología avanzada y productos especializados como los ofrecidos por UNICSKIN. Estas soluciones integrales no solo mejoran la eficacia de los tratamientos, sino que también ofrecen a los pacientes la oportunidad de disfrutar de resultados duraderos y una piel saludable a largo plazo. Con UNICSKIN, el futuro de la medicina estética se presenta lleno de posibilidades emocionantes y prometedoras.

Además, seguir un estilo de vida saludable, evitar la exposición excesiva al sol y seguir las recomendaciones de cuidado post-tratamiento pueden ayudar a prolongar los resultados de estos tratamientos.

