La psicóloga Marta Martín lo advierte: si te pasa esto después del trabajo, deberías prestar atención porque tu salud mental está en peligro

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El cansancio tras una larga jornada laboral puede parecer normal, pero se convierte en algo complejo cuando ese agotamiento deja de ser algo puntual y adquiere un estado de permanencia que continúa hasta después del descanso. La psicóloga Marta Martín habla de lo anterior lanzando un mensaje preventivo que llega como un aviso hacia la importancia de no normalizar estas señales de desgaste laboral.

La profesional elaboró un estudio a partir de 500 empleados y 300 profesionales de Recursos Humanos en España que muestra que el 60% de los trabajadores experimenta agotamiento emocional de manera frecuente. Al mismo tiempo, estas pruebas confirman que el 61% se siente desbordado por la carga de trabajo y el 57% reconoce que ha perdido la motivación.

El detonante del cansancio

Uno de los puntos más importantes que conviene revisar en nuestras vidas cotidianas es el estado en el que llegamos a casa al final del día, como puede ser un estado de cansancio o de energía baja. A su vez, pueden aparecer dificultades para concentrarse, irritabilidad, menor participación o iniciativa y la sensación de que lo que hacemos ya no tiene sentido.

Martín resalta el papel de aquellas personas que llevan meses durmiendo mal o que han dejado de disfrutar de actividades que antes les importaban; incluso, un gran grupo responde que están bien porque «hay mucho trabajo». Por eso, el problema no está tanto en el propio malestar, sino en normalizarlo.

Las señales a las que hay que prestar atención

El estudio habla también del agotamiento y de dos señales a las que el individuo debe prestar especial atención para evitar que esta sensación perjudique a su propia salud mental:

No descansar.

No poder desconectar fuera del horario laboral y las jornadas más largas sin que la carga baje.

La dificultad para desconectar

La investigación de Marta Martín revela que el 53,6% de los empleados vive con frecuencia la dificultad para desconectar. Esto explota debido a la conexión constante y la carga de trabajo, ya que pueden hacer que el malestar siga después de abandonar el espacio de trabajo.

Por lo tanto, es importante prestar atención a cómo te encuentras al terminar la jornada diaria y revisar la carga de trabajo, proteger el descanso y hablar con alguien de confianza o profesional que actúe antes de que aumente ese desgaste. Al mismo tiempo, Martín asegura que la espera no es favorable porque la importancia recae en la prevención, detectar las señales cuando todavía hay margen para actuar con tiempo y garantizar la salud mental de los individuos.