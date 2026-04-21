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En un contexto marcado por la inmediatez, la prisa ha dejado de ser una circunstancia puntual para convertirse en una constante en el día a día. De hecho, madrugar para aprovechar cada minuto, encadenar tareas sin pausa y priorizar la productividad forman ya parte de la rutina diaria de muchas personas. Sin embargo, esta sobreexigencia y la hiperestimulación continua no sólo condicionan la organización del tiempo, sino que también pueden influir directamente en el funcionamiento físico y mental del organismo.

En este contexto, el «síndrome de la vida ocupada» describe este patrón cada vez más frecuente asociado al ritmo de vida actual y a la necesidad constante de mantenerse productivo. Se caracteriza por un estado de hiperactividad cognitiva en el que la mente permanece en alerta continua y presenta dificultades para desconectar, incluso durante los periodos de descanso. Como resultado, este estado puede interferir en la capacidad de mantener hábitos saludables de forma consistente, especialmente en funciones básicas como el descanso y la alimentación.

Por un lado, la dificultad para desconectar impacta en la calidad y duración del sueño. En este sentido, algunas tendencias recientes, como el Club de las 5 de la mañana, que promueven rutinas para levantarse muy temprano, o los mensajes que animan a reducir las horas de sueño para «hacer más en menos tiempo», buscan optimizar el día, pero pueden terminar afectando al tiempo de descanso al sacrificar horas de sueño. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 56% de los adultos españoles duerme menos de lo recomendado para un sueño saludable, una situación que puede afectar a la gestión del estrés y a la capacidad de concentración, además de incrementar el riesgo de problemas de salud a largo plazo.

Del mismo modo, la percepción de falta de tiempo puede favorecer que hábitos como comer deprisa, hacerlo frente al ordenador o recurrir a productos ultraprocesados se normalicen. De hecho, según el estudio Hábitos alimenticios en el entorno laboral, sólo el 49,1% de los empleados españoles prepara sus comidas con antelación, mientras que, según estos datos únicamente el 35% de los españoles considera que mantiene una dieta equilibrada.

A su vez, la OMS alerta de un aumento sostenido en el consumo de alimentos ultraprocesados. Comer con rapidez dificulta que el cerebro registre adecuadamente la sensación de saciedad, un proceso que puede tardar alrededor de 20 minutos, lo que puede favorecer la sobreingesta, alterar la digestión y contribuir a desequilibrios metabólicos a largo plazo.

En la sociedad de hoy, somos muchos los que con frecuencia experimentamos este estado de hiperactividad mental. Tanto la necesidad de ser productivos como el cúmulo de tareas traen como consecuencia un estado de alerta continuo en nuestro organismo. Por una parte, el multitasking o las multitareas nos pueden generar más ansiedad, pues con frecuencia superan nuestra capacidad de gestión. Pero, además, se produce una activación sostenida del sistema nervioso, aumentando neurotransmisores excitatorios como las norepinefrinas y el cortisol, lo cual limita la capacidad de recuperación del organismo.

«Esto no solamente afecta al descanso, produciendo interrupciones en nuestro patrón de sueño o a la alimentación provocando que elijamos opciones de comida rápida y poco nutritivas, sino que también puede alterar procesos internos esenciales, como algunas funciones hormonales específicas, la presión arterial o la respuesta inmunitaria. A medio y largo plazo, la combinación de esta hiperactivación y unos hábitos acelerados puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, trastornos digestivos, fatiga persistente o ansiedad. Por eso, no es solo una cuestión de hábitos, sino de entender cómo estos afectan a nuestro cuerpo y condicionan directamente la salud», explica la Dra. Daniela Silva, especialista en Medicina Interna y E Health Medical Manager de Cigna Healthcare España.

Bajo esta premisa, los expertos señalan que el síndrome de la vida ocupada puede alterar procesos fisiológicos esenciales, como la digestión, el metabolismo y los ciclos de descanso, dificultando que el organismo recupere su equilibrio:

Alteraciones metabólicas. La activación cognitiva constante provoca una liberación sostenida de hormonas del estrés, como cortisol y adrenalina. Esto no solo aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, sino que también afecta a la forma en que el cuerpo procesa los nutrientes. Combinado con hábitos alimentarios acelerados, puede favorecer desequilibrios en el azúcar y las grasas corporales, aumentando el riesgo de problemas metabólicos a largo plazo, como dificultad para controlar el peso o picos de energía seguidos de fatiga.

Digestión. Cuando la mente está en alerta continua, el sistema nervioso activa un modo de «prioridad cerebral» que reduce la eficiencia digestiva, alterando la producción de enzimas, lo que dificulta la absorción de nutrientes y potencia el malestar digestivo. En algunas personas se pueden producir síntomas de intestino irritable, los cuales pueden cursar tanto con estreñimiento como diarrea, digestiones pesadas e hinchazón. Estos síntomas pueden empeorar si se consumen alimentos ultraprocesados, muy altos en azúcar o edulcorantes, o si se come deprisa.

Sueño de menor calidad y recuperación insuficiente. La sobrecarga cognitiva mantiene al cerebro en estado de alerta incluso al acostarse, reduciendo los ciclos de sueño profundo y REM. Como consecuencia, el descanso es insuficiente, lo que afecta a la regulación hormonal, la recuperación muscular y la capacidad de concentración al día siguiente, generando sensación de cansancio constante incluso después de dormir.

Tensión cardiovascular y muscular. El mantenimiento de un estado de hiperactivación aumenta la frecuencia cardíaca y genera contracturas musculares continuas. Estos cambios físicos crónicos no solo desgastan el organismo, sino que también interfieren en la disposición para realizar actividades físicas y mantener hábitos saludables de forma sostenida, favoreciendo la sensación de agotamiento y rigidez corporal.

Respuesta inmunitaria disminuida y mayor vulnerabilidad al estrés. La combinación de activación mental constante, sueño insuficiente y alimentación acelerada debilita la respuesta inmunitaria. Esto se traduce en mayor susceptibilidad a infecciones, inflamación y fatiga persistente, haciendo que el organismo sea menos resistente frente a enfermedades comunes.