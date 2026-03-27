Piden devolver urgentemente estas latas de atún del supermercado por contaminación por mercurio: es muy importante

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El fabricante de atún en conserva Petit Navire ha emitido un comunicado este viernes dirigido a sus clientes solicitando la devolución de determinadas latas adquiridas recientemente, debido a la detección de posibles niveles de mercurio superiores a los permitidos. La empresa ha tomado esta decisión como medida preventiva para garantizar la «seguridad alimentaria» y la transparencia hacia los consumidores, en un momento en que la preocupación por la contaminación por metales pesados en alimentos de origen marino está aumentando.

La iniciativa representa una advertencia importante sobre el riesgo que supone el mercurio en el pescado, especialmente en especies depredadoras de gran tamaño como el atún. El mercurio, y en particular su forma metilmercurio, es un contaminante que se acumula en los tejidos de los peces a medida que ascienden en la cadena alimentaria, y su consumo prolongado puede afectar la salud, sobre todo en niños pequeños, mujeres embarazadas y personas que ingieren pescado de forma habitual. Los expertos advierten que la exposición continuada a este metal pesado puede tener consecuencias negativas sobre el sistema nervioso, el desarrollo cognitivo y otros órganos.

El llamado a la devolución de las latas se produce en un contexto más amplio de preocupación por la seguridad del atún en conserva en Europa, donde estudios independientes han detectado que algunas latas contienen mercurio en niveles que superan los límites considerados seguros para otros tipos de pescado. Aunque la normativa de la Unión Europea permite umbrales más elevados para el atún, asociaciones de consumidores y grupos ecologistas han señalado que estos límites podrían no ser suficientemente protectores para la salud pública, y que los controles sobre la presencia de mercurio en los productos comercializados son a menudo insuficientes.

La empresa afectada no ha hecho públicos todos los detalles sobre los lotes concretos ni sobre la cantidad exacta de mercurio detectada, pero ha enfatizado que la medida busca proteger a los consumidores y mantener la confianza en sus productos. Los clientes que tengan en su poder las latas en cuestión han sido instruidos sobre cómo devolverlas, mientras la compañía realiza análisis adicionales para determinar si la contaminación efectivamente supera los niveles de seguridad.