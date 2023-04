PharmaMar presentará nuevos datos de sus compuestos en el Congreso AACR 2023

Fact checked

PharmaMar ha anunciado los cuatro nuevos abstracts de diversos estudios clínicos de sus compuestos Zepzelca® (lurbinectedina), ecubectedina (PM14) y PM534 en el Congreso Anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR, American Association for Cancer Research), que se celebra en Orlando, Florida (Estados Unidos) del 14 al 19 de abril.

Entre los estudios que se presentaran, destaca el abstract titulado “Lurbinectedin shows potent activity in all four molecular subtypes of small cell lung cancer (SCLC) and POU2F3 and SFLN11 are biomarkers for a better response”, en el que se presentan los resultados de actividad de lurbinectedina obtenidos en un panel de tumores que expresan los cuatro factores de transcripción (ASCL1, NEUROD1, YAP1, POU2F3) que permiten la clasificación molecular del cáncer de pulmón microcítico. Además, en estudios in vitro, in vivo y en biopsias obtenidas de pacientes, se identifica un posible biomarcador predictivo de respuesta a lurbinectedina, SLFN11.

Durante el congreso se presentarán dos abstracts del nuevo compuesto antitumoral de origen marino de PharmaMar, PM534, que se obtiene mediante síntesis química y que actualmente se encuentra en la fase I de desarrollo clínico. En el primero de los abstracts, titulado “PM534 is a novel microtubule-destabilizing agent with high affinity and potent antineoplastic properties”, se demuestra mediante cristalografía de rayos X que PM534 se une a su diana, la tubulina, lo que provoca un potente efecto antitumoral in vitro e in vivo. Esta investigación se ha realizado en colaboración con investigadores del CSIC. En el segundo, titulado “The novel antitubulin agent PM534 exhibits potent antitumoral and antiangiogenic properties in vivo and in vitro”, se muestra que, como resultado de su alta afinidad la tubulina, actúa desestabilizando la red microtubular en la célula tumoral, lo que produce una potente actividad antitumoral in vitro e in vivo. Además, PM534 es un potente inhibidor de la angiogénesis, lo que evita la formación de los vasos sanguíneos necesarios para el crecimiento tumoral.

Por último, PharmaMar presentará el abstract “Ecubectedin is a novel transcriptional inhibitor that displays potent antitumor effects in vivo and in vitro”. Este compuesto antitumoral actúa inhibiendo la transcripción activada induciendo la muerte de la célula tumoral por apoptosis. Este mecanismo de acción se traduce en una actividad antitumoral muy potente en modelos in vitro e in vivo. Ecubectedina está actualmente en ensayos de fase II de desarrollo clínico.