La mujer que se somete a un proceso de reproducción asistida llega a ese momento con un importante desgaste emocional derivado de meses de intentos fallidos de lograr la maternidad por vía “natural”. Con el objetivo de conocer el impacto psicológicos que los procesos de reproducción tienen sobre las pacientes, Merck ha publicado los resultados de la “Encuesta Merck sobre los primeros pasos hacia la maternidad”.

En el trabajo han participado 648 españoles, de los que 102 fueron mujeres que en los últimos dos años han estado o están realizándose un tratamiento de fertilidad. Según la encuesta, las pacientes que se están realizando o se han sometido a un tratamiento de fertilidad en los últimos dos años tardaron 22 meses de media en pedir ayuda a un especialista en reproducción asistida para quedarse embarazadas.

Los tratamientos de reproducción asistida son procesos con una importante implicación emocional, razón por la cual las mujeres que se someten a ellos reconocen que se necesitaría una mayor atención psicológica. De hecho, el 41% de las participantes en la encuesta que han vivido esta experiencia considera que éste es el principal aspecto a mejorar del tratamiento.

Asimismo, el 73,5% de las pacientes que siguen o han seguido un tratamiento de fertilidad en los dos últimos años sintió alguna vez durante el ciclo que necesitaba apoyo emocional por parte de la clínica y/o el personal sanitario y no lo recibió. Y es que El 90,2% de las pacientes participantes afirma no haber recibido ayuda psicológica durante el tratamiento en su clínica de reproducción asistida. A casi 8 de cada 10 pacientes les habría gustado en alguna ocasión tener mayor posibilidad de contacto con su médico a través de llamada/videollamada, etc., pero no lo ha hecho porque no quería resultar insistente o porque no existía esta posibilidad de contacto.

Dificultades en el entorno laboral

La encuesta también revela que la planificación y organización de la rutina diaria y la vida profesional en función de las pruebas de seguimiento necesarias durante el tratamiento de reproducción asistida genera un notable nivel de ansiedad a las pacientes, más de la mitad de las cuales considera que el tratamiento le ocasiona o ha ocasionado complicaciones sobre todo relacionadas con el estrés emocional y el tener que ausentarse del entorno laboral. El tratamiento de fertilidad interfiere de forma importante en el día a día de las pacientes, pero, según las conclusiones de la encuesta Merck, las dificultades tienen lugar especialmente en el entorno y dinámica de trabajo, donde los problemas de conciliación aparecen incluso antes de formar una familia.

Según la encuesta, las pacientes que se someten a un tratamiento de fertilidad considera que la fase del ciclo más complicada, desde el punto de vista emocional, es el tiempo de espera tras las transferencias antes del test de embarazo, seguido de la primera consulta y del tratamiento de estimulación ovárica. Asimismo, el 71,6% de las pacientes ha experimentado, en alguna ocasión, duda o temor al no estar seguras de haber tomado la medicación de forma correcta durante la fase de estimulación.

Cerca de la mitad de las futuras madres que siguen tratamientos de reproducción asistida para conseguirlo, alega que contar con soluciones digitales para el seguimiento del tratamiento de fertilidad tiene beneficios como evitar desplazamientos, ahorrar tiempo/conciliar con la vida familiar y laboral, estar informada o aclarar dudas, entre otros. Sin embargo, tal y como se recoge en la encuesta Merck, las soluciones digitales encaminadas a las pacientes deben tener un carácter complementario y focalizado en el acompañamiento emocional.