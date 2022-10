El movimiento ‘#laMquefalta’ llama a la acción y pide dar visibilidad al cáncer de mama metastásico

El movimiento ‘#laMquefalta’, ha lanzado una propuesta para llamar a la acción a ciudadanos, empresas e instituciones para visibilidad al estado metastásico del cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre la enfermedad. Para ello, han contado desde la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM) con la alianza de Daiichi Sankyo-AstraZeneca.

Y es que, en España, se diagnostican 4 nuevos casos de esta patología cada hora, 33.000 al año. De ellos, entre el 5 y 6% se producen en un estadio metastásico y, aunque se diagnostique en fases tempranas, el 30% de los pacientes podría acabar desarrollando metástasis.

El movimiento ‘#laMquefalta’ ha propuesto que, a partir del 13 de octubre, se eliminen las emes de los contenidos que los participantes compartan en las redes sociales e, incluso, las marcas, y se sustituya por una barra baja. Se pretende evidenciar que la conversación sobre el cáncer de mama está «incompleta» sino se habla del estadio metastásico, con un ‘selfie’ sosteniendo un cartel con la letra ‘M’ y los ‘hashtag’ ‘#cancerdemama’, ‘#cancerdemamaMetastasico’ y ‘#laMquefalta’.

La presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, Pilar Fernández, ha señalado que un simple «gesto como una publicación en redes sociales es de un enorme valor para nosotras, pues permite dar a conocer la realidad que vivimos las personas que padecemos esta enfermedad». En este sentido, ha explicado la dureza de una patología que produce manifestaciones clínicas «muy variables» y se ha convertido en uno de los grandes retos en «la investigación y en la práctica clínica en oncología».

Mejorar la calidad de vida de los pacientes

En este sentido, la realidad que dibujan las administraciones sanitarias es muy distinto a lo que ocurre en nuestro país. Es imprescindible que se siga investigando en nuevos tratamientos y fármacos innovadores que aumenten la supervivencia de estas personas. También es preciso sacar a España de la cola de países que no disponen del cien por cien de los tratamientos, al no llegar en muchos casos al 59%, como países del entorno como Alemania, que dispone su sanidad del 100% de los fármacos.

Y es que, tal y como ha añadido la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca España, Marta Moreno, «es necesario mejorar la calidad de vida de las pacientes que padecen cáncer de mama metastásico y que no se conoce». En este sentido, ha remarcado que «la implicación social es junto con la investigación clave para mejorar el abordaje de esta patología. Desde AstraZeneca sabemos que la investigación es en este campo, imprescindible para ayudar a los pacientes en las necesidades médicas no cubiertas a las que se enfrentan», significó Marta Moreno.

«Queremos que toda la sociedad conozca qué significa la ‘M’ de metastásico porque la realidad de este tumor es muy poco conocida por parte de la sociedad», ha recalcado la directora de Oncología de Daiichi Sankyo España, Ana Zubeldia, con motivo de la celebración, el próximo 19 de octubre, del Día Mundial del Cáncer de Mama.

Esta patología provoca la muerte de 6.600 personas al año

La presidenta de ACMM, Pilar Fernández, ha advertido que este cáncer metastásico provoca la muerte de 6.600 personas al año. «Detrás de este cáncer hay mucho dolor, las mujeres que lo sufrimos no podemos incorporarnos a nuestra vida normal, tenemos que estar toda la vida con tratamientos, lo que produce efectos secundarios durísimos».

El cáncer de mama se encuentra en su fase metastásica cuando se ha extendido a otras partes del organismo o los huesos y, mientras que la supervivencia a cinco años es del 99% en los estadios iniciales, el porcentaje se reduce hasta el 28% en la fase metastásica. Sin embargo, sólo el 26,8% de la población española afirma saber con exactitud qué es el cáncer de mama metastásico.

Cribados antes de los 50 años

En este sentido se ha pronunciado la oncóloga médica del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Grupo SOTI y HM Hospitales Breast Cancer Unit Coordinator, Eva Ciruelos, quien ha señalado que cerca del 6% de los tumores que se diagnostican ya tienen metástasis. «Hemos visto cómo hoy día, cuando no se habla, no se escribe, algo no existe». Por este motivo, insiste en que son necesarios «los cribados antes de los cincuenta años» o la imprescindible inversión de las administraciones para la investigación que, gracias a las empresas privadas y las farmacéuticas, se lleva delante con muchas dificultades.

Ante este escenario, el movimiento ‘#laMquefalta’ ya ha dado sus primeros pasos a través de los contenidos compartidos por parte de sus impulsores con motivo de las diversas convocatorias de la ‘Carrera de la Mujer’ en diferentes ciudades españoles.

Además, desde el lunes 26 de septiembre y hasta el domingo 23 de octubre, diferentes autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ofrecen la posibilidad de escanear un código ‘QR’ con información sobre el movimiento y donde se invita a la población a que se sumen a la iniciativa.