La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido esta semana en la Comisión de Sanidad del Congreso con el propósito de repasar los hitos de su gestión hasta ahora. Sin embargo, más allá del balance técnico, su intervención ha dejado entrever una lectura política más profunda: un intento de capitalizar cuanto antes las reformas sanitarias en un contexto de creciente incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno de coalición tras los abruptos casos de corrupción.

Consciente de que el reloj político avanza más rápido que el legislativo, García ha puesto el foco en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, una medida largamente reclamada, pero cuya puesta en marcha llega —curiosamente— en medio de rumores sobre un posible adelanto electoral. Su insistencia en presentar esta agencia como «una garantía para estar más seguros mañana» puede leerse no sólo como un mensaje institucional, sino también como una pieza clave de su estrategia para construir un relato de eficacia, previsión y responsabilidad, justo cuando el Ejecutivo muestra señales de desgaste.

Resulta sintomático que la ministra hable ya de «responsabilidad colectiva» para pedir consenso en el Congreso, una apelación que suena más a cierre de legislatura que a inicio de reformas estructurales profundas. En su comparecencia, García ha intentado blindar su perfil de gestora competente, anticipando —de forma no tan velada— su posible proyección en la política madrileña. De hecho, la prisa por consolidar avances en sanidad pública parece tener tanto de gestión sanitaria como de ensayo electoral.

Así, según ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, la introducción de la nueva normativa antitabaco permitirá poner fin a una «laguna» que la industria tabacalera «ha aprovechado para captar nuevos consumidores».

«Quiero ser muy clara: no existe el tabaco saludable (…) No hay evidencia de que el uso de dispositivos alternativos al tabaco convencional reduzca la adicción al tabaquismo, no hay evidencia científica. Y nosotros trabajamos con la evidencia de la mano, cigarrillos electrónicos, vapeadores, porque parece ser como que lo que se vapea no se fuma y no, lo que se inhala sigue siendo nocivo», ha aseverado.

La ministra, cuya figura ha crecido al calor de las crisis sanitarias y las movilizaciones por la atención primaria en Madrid, busca ahora vestir su liderazgo de logros tangibles. Pero ese apresuramiento, más que transmitir ambición reformista, puede leerse como una maniobra preventiva ante la posible caída del Gobierno y la necesidad de tener un legado que vender

Ley del tabaco

En paralelo, ha recordado que el nuevo Real Decreto que prepara Sanidad regulará los sabores de los cigarrillos electrónicos, «una estrategia para atraer a las personas más jóvenes», y el contenido de nicotina en las bolsas de nicotina que, según ha precisado, llega a superar en algunos casos hasta en diez veces el contenido de nicotina permitido en los tratamientos que se usan para la deshabituación tabáquica.

Su departamento llevará al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), previsto para la semana que viene, el nuevo Plan de Terapias Avanzadas, que tiene como objetivo «ampliar y fortalecer» un ámbito en el que España «es puntera» en el contexto europeo.

CAR-T

En este sentido, detalló que la intención de Sanidad es que la actualización del plan consiga «una mejor distribución» de las terapias entre las diferentes comunidades autónomas, y añadió que su deseo es ampliar los objetivos de esta estrategia para que no se centre solo en enfermedades raras y CAR-T.

Estatuto Marco

Durante su intervención, la ministra de Sanidad puso especial atención en el papel del personal sanitario, destacando la complejidad y el carácter pendiente de la reforma del Estatuto Marco, una norma que llevaba más de veinte años sin ser revisada. Entre los cambios impulsados, subrayó la reducción de las guardias médicas, que pasarán de 24 a 17 horas, como un avance en la conciliación y la salud laboral del sector.

García aprovechó para valorar las recientes protestas del sector médico, asegurando que entiende sus reivindicaciones, aunque matizó: “No todas las peticiones pueden ser asumidas tal como se plantean”, en alusión a las limitaciones presupuestarias y estructurales del sistema.

Atención Primaria

En su intervención, Mónica García también subrayó el impulso previsto para la Atención Primaria a través del nuevo Plan 2025-2027, que contará con una inversión de 172 millones de euros. Según detalló, este paquete de medidas busca fortalecer la base del sistema sanitario apostando por la estabilidad del personal y la incorporación de tecnologías innovadoras.

Junto al Plan de Salud Mental, el Ministerio ha lanzado por primera vez una estrategia nacional específica para la prevención del suicidio, concebida con una perspectiva preventiva, colaborativa y orientada a la comunidad. Este plan articula la participación de distintos sectores para abordar el problema de forma integral y anticipada.

Ley del Medicamento

La ministra también hizo alusión a la recientemente aprobada Ley del Medicamento, una normativa que —según explicó— nace con la intención de adaptar el sistema farmacéutico a los retos actuales. El texto, avalado por el Consejo de Ministros, se articula en torno a tres ejes fundamentales: facilitar el acceso a los tratamientos, promover la innovación terapéutica y asegurar la viabilidad económica del sistema sanitario.