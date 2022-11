La mitad de los sanitarios están 'quemados': consejos de autocuidado

Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), ha advertido que la mitad de los profesionales sanitarios presentan síntomas de burnout y un tercio de ellos se jubilaría si pudiera. Ante esta situación, que la pandemia no ha hecho más que empeorar, la consultora Radar Healthcare ha publicado una serie de recomendaciones de autocuidado para ayudar a superar los momentos difíciles y desconectar cuando acaba el turno.

Recupera tu programa de televisión favorito. En principio, este consejo era algo tan general como “intenta calmarte después de un día estresante”, algo “más fácil de decir que de hacer”, reconocen. Para darle un enfoque práctico, utilizaron esta recomendación, porque se ha visto que los programas que uno ya conoce y que le hacen disfrutar tienen un efecto relajante y, como espectadores, sabemos qué nos espera. Se basa en un artículo de psicología y parte de la teoría de que esta actividad refuerza la sensación de control sobre algo, aunque en el trabajo diario el control sea algo que se nos escapa.

Tu casa es tu santuario. Una de las maneras más rápidas y eficaces de llegar al síndrome de burnout o quemado es llevarse el trabajo a casa. Aunque parezca difícil, tienes que decirte a ti mismo que la vida de tu casa y la del trabajo son universos separados. Lo contrario es arriesgarse a estar trabajando 24 horas al día, 7 días por semana. En casa piensa en tus amigos, tu familia o lo que vas a hacer para cenar. No dejes que las preocupaciones del trabajo invadan tu santuario.

Habla con la gente. Aunque muchas personas prefieren guardarse sus pensamientos, para no descargar sus preocupaciones sobre otros “que también tendrán lo suyo”, hablar de lo que nos pasa es una forma de expresarnos que ofrece la oportunidad de recibir buenos consejos. Si te preocupa estar agobiando a alguien con tus cosas, pregunta si es así. Dales la oportunidad de decírtelo. Una vez que hayas abierto un canal de apoyo y comunicación, siempre podrás volver a él cuando las cosas se tuerzan.

Procura no convertirte en un vampiro. Esta es una situación complicada, pero no imposible de resolver: Si te toca turno de noche, procura disfrutar del día antes, no te quedes en casa esperando a que el turno comience. Una de las distracciones más eficaces en este caso es hacer planes con amigos o familia, ya que hablando con ellos de otras cosas es más probable que se te olvide “la noche que te espera”. Durante el día, haz cosas que te hagan disfrutar.

¿Un amuleto/mascota? Según un reciente artículo publicado en la revista Forbes, acariciar a un animal es un modo eficaz de “cuidar al niño que llevamos dentro” ¿Por qué no invertir en algo suave y ligero para relajar los sentidos en momentos de agobio? No es nada de lo que avergonzarse, ya que muchas personas con estrés pueden encontrar técnicas de relajación parecidas para su lugar de trabajo. Si algo así te funciona, también puedes llevártelo al trabajo.

Por muchas técnicas, consejos y trucos que haya, a veces el síndrome del quemado es incontrolable. Si es tu caso, no seas demasiado duro contigo mismo, ni te obligues a sentirte bien. Es importante que la situación se resuelva, y puede llevar tiempo.