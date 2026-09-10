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Dos estudios del Karolinska Institutet identifican alteraciones relacionadas con la inflamación, la regulación del ADN y la exposición a sustancias presentes en el humo del tabaco del cigarrillo. Hay dolores de cabeza que no se parecen a ningún otro. La cefalea en racimos, una enfermedad neurológica poco frecuente, provoca ataques súbitos y extremadamente intensos, generalmente alrededor de un ojo, que pueden repetirse varias veces al día durante semanas o meses.

Por la extraordinaria intensidad del dolor, esta enfermedad ha recibido el inquietante sobrenombre de «dolor de cabeza suicida». Sus causas, sin embargo, siguen sin estar completamente aclaradas.

Ahora, dos nuevos estudios dirigidos por investigadores del Karolinska Institutet aportan nuevas piezas a este complejo rompecabezas. Los trabajos apuntan a que en el origen de la cefalea en racimos podrían intervenir conjuntamente factores genéticos, procesos inflamatorios y determinados factores ambientales, entre ellos la exposición a sustancias presentes en el humo del tabaco.

Uno de los estudios, publicado en The Journal of Headache and Pain, analizó factores genéticos previamente relacionados con la enfermedad mediante estudios de asociación de todo el genoma (GWAS). La investigación incluyó análisis genéticos de más de 1.500 personas, además de estudios moleculares realizados en muestras de sangre, células de la piel y ADN de grupos más pequeños de pacientes y personas de control. Los resultados refuerzan la hipótesis de que las vías relacionadas con la inflamación y la respuesta inmunitaria pueden desempeñar un papel relevante en la enfermedad.

El segundo trabajo, publicado en Cephalalgia, ofrece otra pista. Los investigadores detectaron en personas con cefalea en racimos marcadores compatibles con una mayor exposición a metales pesados y otras sustancias presentes en el humo del tabaco, junto con modificaciones en los patrones de metilación del ADN. Esta última es una de las principales formas mediante las que el organismo regula la actividad de determinados genes sin modificar la secuencia del ADN.

La combinación de ambos hallazgos plantea una posibilidad especialmente interesante: que determinadas exposiciones ambientales puedan interactuar con una predisposición biológica o genética y contribuir al desarrollo de la enfermedad. «Estos resultados sugieren que factores ambientales, como los metales pesados del humo del tabaco, pueden interactuar con mecanismos biológicos implicados en la cefalea en racimos», explica Andrea Carmine Belin, investigadora del Karolinska Institutet.

Pero los científicos piden cautela. Los estudios no demuestran que el humo del tabaco de cigarrillos o los metales pesados sean la causa de la cefalea en racimos. Las investigaciones moleculares se realizaron sobre grupos relativamente pequeños y algunos de los resultados tendrán que ser confirmados en muestras mayores. Se trata, por tanto, de nuevas pistas sobre los mecanismos de la enfermedad, no de una explicación definitiva de su origen.

La cefalea en racimos se caracteriza por ataques de dolor unilateral, habitualmente en torno a un ojo, que aparecen de forma rápida y pueden acompañarse de síntomas como lagrimeo, congestión nasal o alteraciones en el ojo del mismo lado. Los episodios pueden durar entre unos minutos y varias horas y repetirse siguiendo patrones característicos. La enfermedad pertenece al grupo de las cefaleas trigémino-autonómicas y es considerada una de las formas de dolor de cabeza más intensas.

Factores ambientales

La investigación de los últimos años también ha puesto el foco en mecanismos relacionados con el sistema trigeminovascular y distintos neuropéptidos y mediadores inflamatorios, entre ellos el CGRP y el PACAP-38. Estas vías podrían contribuir a explicar cómo se genera y amplifica el dolor durante los ataques y constituyen potenciales objetivos para nuevos tratamientos.

Los nuevos trabajos del Karolinska Institutet no resuelven todavía el misterio, pero sí dibujan un escenario cada vez más complejo: la cefalea en racimos podría surgir de la interacción entre una determinada vulnerabilidad genética, mecanismos inflamatorios y factores ambientales. Comprender cómo se relacionan estos elementos podría abrir en el futuro nuevas vías para identificar a las personas en riesgo y desarrollar tratamientos más específicos.

Por ahora, la principal conclusión es prudente pero relevante: el «dolor de cabeza suicida» ya no parece depender de una única pieza del rompecabezas. La inflamación, los genes y el entorno podrían estar conectados en el origen de uno de los dolores más devastadores que puede experimentar el ser humano.