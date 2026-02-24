Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Más allá del dolor de cabeza, existen otros síntomas que acompañan a la migraña y que afectan al sistema nervioso. Para dar a conocer estas posibles manifestaciones que pueden aparecer antes, durante y después de una crisis de migraña, la Fundación Española de Cefaleas (FECEF) ha compartido información dirigida a pacientes y familiares.

Así, la doctora Isabel Beltrán Blasco, del Comité Científico y de Publicaciones de la FECEF y miembro del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN), explica que la migraña es una enfermedad neurológica que no sólo provoca dolor de cabeza, sino que afecta a múltiples funciones del sistema nervioso antes, durante y después de la crisis. La migraña afecta al 12% de la población en España, siendo la segunda causa de discapacidad y la primera en mujeres jóvenes.

En este contexto, la doctora Beltrán Blasco ha explicado que «entre estos síntomas están el dolor cervical, los cambios del estado de ánimo, la dificultad para encontrar palabras, el pensamiento enlentecido, los problemas digestivos, así como mareos, intolerancia a la luz y cansancio intenso. Una variedad de manifestaciones que pueden aparecer en distintas fases de la crisis e incluso mantenerse entre episodios, reflejando el impacto general de este tipo de cefalea, que va más allá del dolor».

Dolor cervical en las formas crónicas de migraña

El dolor cervical es muy habitual en pacientes con las formas crónicas de la enfermedad y puede aparecer incluso antes del dolor de cabeza (en la fase prodrómica), o acompañarlo durante la crisis. «En muchos casos, los pacientes lo atribuyen a un problema muscular o de la columna, aunque forma parte del propio proceso migrañoso. Tanto la rigidez como el dolor cervical pueden mejorar con el tratamiento preventivo y agudo de la enfermedad», señala la doctora Beltrán Blasco.

Otros síntomas frecuentes son los cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, ansiedad, desánimo o apatía, que pueden aparecer horas o incluso un día antes de la crisis y prolongarse después. Asimismo, durante las crisis es habitual experimentar dificultad para encontrar palabras, lentitud mental y problemas de concentración. «Muchos pacientes también manifiestan problemas de memoria y describen una sensación de resaca tras la crisis. También de sensación de niebla mental, que puede persistir tras la crisis y afectar a su actividad diaria», indica esta experta, quien explica que estas alteraciones están relacionadas con cambios en neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, y que suelen mejorar cuando se consigue un mejor control de la migraña.

Síntomas digestivos e hipersensibilidad sensorial

Las náuseas y los vómitos son síntomas típicos de esta enfermedad neurológica, pero también pueden aparecer el dolor abdominal, las digestiones lentas o las alteraciones del ritmo intestinal. En muchas personas, estos síntomas digestivos se relacionan con el síndrome de intestino irritable y con alteraciones de microbiota intestinal, «lo que evidencia la conexión del eje intestino-cerebro», comenta la doctora Beltrán Blasco, que matiza que «el cerebro de las personas con migraña es más sensible a estímulos sensoriales, lo que explica la intolerancia a la luz, los sonidos o los olores, incluso en ausencia de dolor».

Teniendo en cuenta todas las alteraciones que esta enfermedad puede causar en la vida diaria de las personas, la doctora Beltrán Blasco hace hincapié en «la importancia de reconocer y abordar todos los síntomas asociados a una migraña, ya que un mal control, con un elevado número de crisis al mes, ocasiona lo que se conoce como carga interictal de esta enfermedad, que va más allá del dolor y afecta negativamente a múltiples aspectos de la vida diaria», concluye.

Compromiso con la educación sanitaria

La divulgación de esta información forma parte del compromiso de la FECEF con la educación sanitaria, con el objetivo de ayudar a los pacientes a reconocer todos los síntomas asociados a la migraña y mejorar su manejo y control. La Fundación Cefaleas continuará publicando recursos divulgativos que ayuden a reconocer los síntomas, prevenir las crisis y mejorar la vida de los pacientes. Esta información, disponible en la web de la Fundación, busca fomentar la concienciación sobre la migraña y proporcionar pautas prácticas para su manejo.