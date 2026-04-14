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El debate oficial entre candidatos a las elecciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha dejado dudas relevantes sobre la capacidad del actual presidente, Manuel Martínez del Peral, para revalidar su liderazgo en un contexto marcado por la contestación interna y la demanda de cambio.

De esta forma, según los farmacéuticos que siguieron el encuentro y valoraciones difundidas en entornos profesionales y chats del sector, la intervención del candidato a la reelección fue percibida como «correcta en la forma, pero insuficiente en lo político».

A lo largo del debate, Martínez del Peral optó por una estrategia centrada en la defensa de su gestión, apelando a la estabilidad, la experiencia y la continuidad del modelo colegial. Sin embargo, este enfoque fue interpretado por parte del colectivo como una posición reactiva, más orientada a justificar el pasado que a proyectar el futuro. «El problema es que no vino a ganar el debate, vino a defenderse», resume uno de los profesionales consultados.

El presidente evitó entrar en profundidad en algunas de las cuestiones que marcan la campaña, especialmente las relacionadas con la percepción de falta de representatividad tras las últimas elecciones, lo que reforzó la idea de desconexión con una parte de la base colegial.

El debate se movió sin él

Uno de los elementos más destacados del encuentro fue el desplazamiento del eje del debate hacia la confianza y la legitimidad, un terreno en el que el actual presidente no logró posicionarse con claridad.

Mientras su aporte se mantuvo en el plano técnico —concentrado en la corrección de los procesos y del funcionamiento institucional— el intercambio avanzó hacia temas de percepción, participación y modelo de Colegio. «Respondía en clave jurídica cuando la discusión era política», han señalado otros colegiados.

Este desajuste estratégico dejó a Martínez del Peral en una posición incómoda, sin capacidad para reencuadrar el debate ni para neutralizar las críticas de fondo.

Sin propuestas nuevas ni relato de futuro

Otro de los aspectos más señalados tras el debate es la ausencia de propuestas concretas o de una visión clara de futuro en la intervención del actual presidente. Su discurso, centrado en la continuidad y en evitar riesgos, no incorporó elementos de renovación ni planteó un horizonte evolutivo para la institución. «Se limitó a decir que todo funciona, pero no explicó hacia dónde quiere llevar el Colegio», señalan fuentes conocedoras del proceso.

Esta falta de ambición en el relato contrastó con el tono más propositivo del resto del debate, reforzando la percepción de un liderazgo en fase defensiva.

Un cierre sin capacidad de movilización

Por último, hay que señalar que el tramo final del debate confirmó esas impresiones: Martínez del Peral insistió en un mensaje centrado en la estabilidad y la experiencia, pero sin lograr un cierre movilizador ni articular una llamada clara al voto.

En un contexto electoral competitivo y con un precedente de resultado ajustado —24 votos de diferencia y cientos anulados—, esta ausencia de impulso final fue interpretada como una oportunidad perdida.

Sensación de fin de ciclo

El balance que emerge entre parte de la profesión es el de un candidato que mantiene solvencia institucional, pero que no consigue adaptarse al nuevo escenario político del Colegio.

La combinación de discurso técnico, falta de autocrítica y ausencia de propuesta de futuro alimenta una percepción que empieza a abrirse paso en el sector: la de un posible fin de ciclo en la actual dirección del COFM. A medida que avance la campaña, el reto para Martínez del Peral será demostrar que aún puede liderar algo más que la continuidad.