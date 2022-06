Un manifiesto pide incluir la música en el entorno sociosanitario

La asociación Músicos por la Salud acaba de presentar un manifiesto solicitando al Ministerio de Sanidad que siga las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto al empleo de la música como herramienta terapéutica. Hacen hincapié en el empleo de la música en vivo en entornos sociosanitarios y piden que se dote de presupuesto a este tipo de intervenciones, cuya eficacia ha sido demostrada en numerosos estudios. También instan a las Comunidades Autónomas a incluir la música en sus planes de salud en hospitales y centros sociosanitarios «para mejorar la calidad de vida de los pacientes, residentes, usuarios y profesionales».

En los últimos 6 años casi 500.000 pacientes se han beneficiado de los efectos de la música en vivo en el entorno sociosanitario, fruto de la colaboración entre los diferentes centros y Músicos por la Salud.

El manifiesto cuenta con el apoyo y las firmas del Consejo General de Enfermería, la Confederación Española de Sociedades Musicales, el Colegio Oficial de Médicos de Valencia y la Federación de Organizaciones de Mayores de la Comunidad Valenciana. La ONG invita a otras asociaciones, organizaciones del ámbito sociosanitario y a la sociedad civil en todo el país a unirse a esta iniciativa.

«Músicos por la Salud aporta momentos de respiro y alivio mediante la música para ayudar a pacientes y residentes en hospitales y centros sociosanitarios», ha declarado Guillermo Giner, su presidente y fundador. «Este proyecto va de música, de personas y de sus emociones, de compañía, de recuerdos, de vida a través de las melodías, de esperanza que llega con las canciones», indica.

Los pacientes en tratamiento de cáncer, hemodiálisis, UCI, en las unidades de salud mental y geriatría son algunos de los beneficiarios de los conciertos de Músicos por la Salud que ayudan a paliar los sentimientos de aislamiento, vulnerabilidad o soledad.

Beneficios clínicos

Los beneficios de las artes en la salud física y mental han sido reconocidos en 2019 por el informe Arts&Health Evidence Network de la Organización Mundial de la Salud. Partiendo de esta evidencia, otros países de nuestro entorno han puesto en marcha estrategias para que las artes formen parte del entorno sociosanitario.

Los conciertos en vivo en hospitales -que acompañan, por ejemplo, a los pacientes hospitalizados o con largos tratamientos ambulatorios- reducen en un 27% la ansiedad y aumentan en un 88% el bienestar del enfermo, según un estudio realizado por la Fundación Musicoterapia y Salud. Esta situación ha sido especialmente palpable durante la pandemia del COVID-19, en la que la actividad de Músicos por la Salud ayudó a paliar la inseguridad provocada por el aislamiento en hospitales.

Para Anabel Chuliá, representante del Consejo General de Enfermería, Vocal del Colegio de Enfermería de Valencia «la música ayuda muchísimo tanto a los pacientes como a las enfermeras: cura el alma, ayuda a quitar el estrés que hay en los hospitales y nos apoya muchísimo al personal de enfermería para expresar nuestras emociones2.

Mercedes Hurtado, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, ha manifestado: «Estamos decididos a apoyar este manifiesto; la OMS ha recomendado no sólo las artes en general, sino la música en particular como terapéutica no sólo para los pacientes, que son los fundamentales, sino también para todos los que trabajamos en el ámbito sociosanitario y también para los familiares».

El secretario general de la Confederación Española de Sociedades Musicales, Luis Vidal, ha destacado que esta medida aportaría muchísimo, «no sólo a los músicos sino a la sociedad en general». «Comprobar cómo la música ayuda a los enfermos es algo maravilloso; animo a todos los músicos a que se acerquen a esta experiencia».

Por su parte Rafael Baixauli, tesorero de la Federación de Organizaciones de Mayores de la Comunidad Valenciana, ha destacado sus beneficios específicamente sobre los pacientes de edad a quienes «la música ayuda en un envejecimiento activo y saludable; es un apoyo para que las personas mayores se inhiban de las dificultades que se tienen cuando se llega a cierta edad».