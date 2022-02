La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito sanitario es una realidad que ofrece cada vez mayores expectativas y servicios para prestar una mejor atención en salud y mejorar la vida de los pacientes; siendo el área de Dermatología una de las especialidades en la que presenta más posibilidades de aplicación.

El uso de algoritmos para detectar signos de sospecha de malignidad en lesiones tumorales, mediante la dermatoscopia digital, es uno de ellos. Sin olvidar la posibilidad de crear modelos predictivos basados en la historia clínica del paciente para predecir el envejecimiento cutáneo o la respuesta a determinados tratamientos. Además, en la vertiente quirúrgica de la Dermatología, el uso de la realidad virtual y aumentada es otro de los aspectos que está permitiendo importantes avances.

Con el objetivo de repasar las últimas novedades en diferentes patologías dermatológicas, tanto desde el punto de vista de la patogenia y del tratamiento como de las técnicas de imagen e innovación que se están incorporando a los servicios de Dermatología, Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha organizado un taller dirigido a profesionales sanitarios en el que participan ponentes expertos en este ámbito y que está coordinado por el Dr. Enrique Gimeno, jefe de servicio de Dermatología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

2Encuentros de este tipo son una oportunidad para ponernos al día en temas de interés y poder interactuar con otros compañeros sobre los últimos avances en Dermatología», ha indicado el Dr. Gimeno; quien ha destacado entre estos progresos la importancia de comprender la fisiopatología de cada enfermedad, lo que ha dado lugar «a que se conozcan y se comprendan mejor las comorbilidades de estas patologías, y a que se desarrollen nuevas terapias dirigidas contra dianas terapéuticas específicas y selectivas».

Todo ello ha contribuido a una mejora de la calidad de vida de los pacientes y a un mayor control de enfermedades como la psoriasis, «que afecta al 2,3% de la población general en España de los cuales, un 20% la padece de manera moderada-grave, y entre un 20-30% del total de pacientes presenta también artritis psoriásica».

Lo mismo sucede con el manejo de la hidradenitis supurativa, «que afecta al 1% de la población adulta en nuestro país». Se trata de una enfermedad inflamatoria inmunomediada, progresiva, crónica, dolorosa y recurrente, que se caracteriza por una desregulación del sistema inmune, que da lugar a una inflamación aguda y crónica en las áreas corporales que albergan glándulas apocrinas (siendo las más frecuentes las regiones axilares, inguinales, anogenitales y submamaria en mujeres). «Es una enfermedad más frecuente en mujeres, en la tercera década de la vida, en fumadores y, al igual que la psoriasis, asociada a comorbilidades como síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipemia, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, o depresión, entre otras», ha expuesto el especialista.

Técnicas quirúrgicas y de imagen

Las técnicas quirúrgicas y de imagen también suponen importantes avances en esta especialidad. Ejemplo de ello es la microscopia confocal, una técnica de imagen que permite profundizar a nivel de dermis superficial y funciona de forma similar a la ecografía, utilizando la reflectividad óptica en lugar de ultrasonidos. «Al visualizar la piel in vivo, esta técnica tiene un amplio espectro de aplicaciones clínicas: para el diagnóstico, manejo quirúrgico de procesos o la evaluación de la respuesta de determinados tumores a tratamientos no invasivos. Además, presenta también otras potenciales aplicaciones como guía para la toma de biopsia, demarcación de tumores con márgenes mal definidos, monitorización de la respuesta a patologías inflamatorias como la psoriasis o los tumores al tratamiento no invasivo», ha señalado el Dr. Gimeno.

Precisamente, la cirugía oncológica es otra de las áreas clave en la Dermatología actual. «Con ello es posible extirpar tumores cutáneos de forma completa y, en función del tipo clínico e histológico, tamaño y profundidad del tumor, se aplicará una técnica u otra y se realizará un margen de seguridad u otro, al igual que con las técnicas reconstructivas a aplicar», ha explicado el Dr. Gimeno.

Su uso se emplea principalmente para la extirpación de tumores malignos y premalignos, «entre los cuales, los más comunes son el carcinoma basocelular, el carcinoma epidermoide y el melanoma (entre los malignos) y las queratosis actínicas (premalignos)», ha concluido el experto.