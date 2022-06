Inda en las II Jornadas OKSALUD: «El médico Ruiz Soto vino a la política a servir y no a servirse»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha inaugurado este jueves las II Jornadas de OKSALUD y lo ha hecho alabando las formas austeras y decentes de la antigua política encarnadas en la figura de Carlos Ruiz Soto. «Los más viejos del lugar sabrán que fue un médico excelente, fue jefe de Ginecología del Hospital Gregorio Marañón y un profesional de primer nivel», ha apuntado.

Ha relatado Inda en el atril que tuvo la oportunidad de conocer a Ruiz Soto «cuando era un becario, tenía apenas 20 años, y puedo decir y digo que es uno de los tipos más íntegros con los que me encontré en la vida política. Vino a la política para servir y no para servirse, se fue de Alianza Popular cuando ésta estaba ya muy cerca de alcanzar el poder, pero Ruiz Soto tenía fidelidad a los principios y no soportaba a Manuel Fraga, que al final era un ex ministro de la dictadura franquista con unas formas bastante peculiares, una gran cabeza, pero no precisamente un demócrata».

«No hablaré mucho más, que para eso están aquí los expertos», ha subrayado, «así que sólo quería hoy rendir homenaje a Carlos Ruiz Soto, que falleció el domingo pasado, porque, insisto, he conocido a pocos políticos tan dignos, tan profesionales y tan decentes como él. Como dice Florentino Pérez, es del plan antiguo, de las personas austeras que se vestían por los pies y que no metían la mano en la caja porque no estaba ni en sus coordenadas, era algo sencillamente inconcebible».

Tras estas palabras, Inda ha presentado y dado la palabra a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid: «Es hijo de Ruiz Soto y también es un tipo decente, un gran médico y una persona que, como su padre, ha venido a política a servir y no a servirse».