Fact checked

Según varios estudios, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión mayor son algunas de las enfermedades cerebrales que podrían tener una relación con las infecciones causadas por virus. Aunque no se ha conseguido encontrar la relación directa entre estas enfermedades y las infecciones, sí se ha observado que estas son más frecuentes en personas que padecen algunas patologías del cerebro.

Uno de los motivos por los cuales no se acababa de confirmar la relación es el hecho de que no se han encontrado los virus en cuestión dentro del cerebro, pero ahora una nueva investigación sugiere que podrían actuar desde el revestimiento que protege el órgano.

Para probar esta teoría, expertos de la Universidad Johns Hopkins analizaron cerebros de personas fallecidas y los compararon con las historias clínicas de 285 millones de pacientes. Así, encontraron pruebas de que el virus de la hepatitis C, que afecta al hígado, está presente en células del plexo coroideo, un conjunto de vasos sanguíneos y células que recubren los ventrículos del cerebro, producen el líquido cefalorraquídeo y protegen tanto este órgano como la médula espinal.

Este hallazgo se ha publicado en el último número de la revista científica Translational Psychiatry, del grupo editorial especializado Nature. Con él se confirman los indicios de investigaciones previas, que documentaban una mayor tasa de infección por el virus de la hepatitis C (VHC) en personas con esquizofrenia y trastorno bipolar, y sugerían que esta infección podría estar asociada con la causa de ambas, en lugar de el uso de drogas por vía intravenosa.

Esa era la hipótesis del equipo de investigación dirigido por Sarven Sabunciyan, neurocientífico del Centro de Pediatría de la Universidad Johns Hopkins.

Los investigadores estudiaron muestras del plexo coroideo de personas fallecidas que habían padecido esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión mayor, y los compararon con los de personas sin estas enfermedades. Las muestras se obtuvieron del Instituto de Investigación Médica Stanley, que guarda tejido cerebral de pacientes con enfermedades que afectan a la salud mental. Después aplicaron a las muestras un sistema de identificación de virus.

Como en los estudios anteriores no había sido posible identificar virus dentro del cerebro, este grupo se centró en analizar el plexo coroideo, del cual se sabe que es una estructura afectada por estos patógenos. El análisis mostró que había varios virus en ese tejido.

Tratar el virus… ¿mejora la enfermedad mental?

Las muestras en las que había más virus eran las de los pacientes con esquizofrenia o trastorno bipolar. A diferencia de otros virus, el VHC solamente estaba presente en los pacientes con una de estas dos dolencias.

Además, en algunas personas infectadas con el virus, el VHC no llegaba al plexo coroideo, lo que indica que la infección no siempre se extiende hasta el revestimiento del cerebro. Aunque los científicos matizan que su estudio no establece que todas las personas con esquizofrenia o trastorno bipolar tengan el virus, creen que su hallazgo respalda la existencia del virus en el plexo coroideo.

Sabunciyan ha dicho: «Nuestros hallazgos muestran que es posible que algunas personas pueden mostrar síntomas psiquiátricos porque tienen una infección y, puesto que la infección por este virus es tratable, sería posible para esta población recibir tratamiento con medicamentos antivirales y no tener que enfrentarse a los síntomas psiquiátricos».

También dice que esperan colaborar con profesionales del área de salud mental en el futuro para hacer pruebas de VHC en personas con esquizofrenia o trastorno bipolar para ver si, al tratar la infección, consiguen aliviar los síntomas.