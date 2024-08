Fact checked

La gripe del teflón ha saltado a las redes sociales después de que, en Estados Unidos, más de 200 personas fueran diagnosticadas por esta nueva patología que es similar a un resfriado y con síntomas como fiebre, dolor de cabeza o cansancio. En este caso, según las autoridades sanitarias, se debería a la inhalación de vapores que son potencialmente dañinos, ya que estos utensilios de cocina son expuestos a muy altas temperaturas y podrían llevar compuestos tóxicos.

De este modo, cuando este tipo de piezas se calientan a más de 450 grados centígrados, emite componentes tóxicos para la salud humana. El Teflón es el nombre comercial del politetrafluoroetileno (PTFE), registrado por DuPont Corporation, la multinacional que comercializa este y otros cuatro polímeros. Sin embargo, hay estudios que desmienten que se produzcan toxicidades.

Según los datos ofrecidos por el Centro de Intoxicaciones de EEUU, se han detectado cerca de 267 casos por esta patología. Sin embargo, hay que señalar que algunas compañías explican que en la actualidad el componente que llevan estos antiadherentes, el PFOA, ya no es utilizado para materiales de cocina, por lo que al no contener esta sustancia ya no hay tóxicos.

Por otra parte, hay que señalar que el PFOA se utilizaba sólo para aplicar el recubrimiento a los utensilios de cocina antiadherentes. Así que cuando el producto acabado llegaba al hogar del consumidor, el PFOA era ya prácticamente indetectable. Por eso en realidad cocinar con un producto recubierto con un antiadherente PTFE (o teflón) con PFOA no era peligroso para el consumidor.

¿Cómo prevenir esta enfermedad?

No usar los sartenes antiadherentes a más de 260 grados Celsius

No rayar las superficies con utensilios de metal

No usarlos en el horno o lavavajillas

Agregar mantequilla o aceite al sartén antes de calentarla

Abrir ventanas o utilizar extractores de humo

De la bomba atómica al armario de la cocina

En 1938, el grupo estadounidense DuPont inventó el politetrafluoroetileno (PTFE), más conocido como teflón, una de las primeras sustancias químicas PFAS. El PTFE es capaz de proteger el metal de la corrosión a temperaturas increíblemente altas y por esta razón lo utilizaron en la primera bomba atómica.

Posteriormente, el PTFE apareció con un gran éxito comercial en los hogares de todo el mundo con los sartenes antiadherentes de la marca «Teflon». En 1998, la empresa fue demandada debido a que animales y personas aledañas a una planta de producción de teflón en Parkersburg, Virginia, se habían contaminado con PFAS a través de las aguas residuales de la fábrica y fugas de los residuos del vertedero.

DuPont conocía el peligro de la presencia de esta sustancia tóxica en el medio ambiente desde hace décadas. No obstante, la empresa siguió vertiendo la sustancia, lo cual provocó el deterioro de la salud de miles de personas y animales. DuPont tuvo que realizar un pago millonario por indemnización en 2017. Estudios recientes concluyen que los altos niveles de PFAS se relacionan con el aumento de casos de cáncer de riñón y testículos.