Un innovador fármaco experimental ha dado un paso importante en la lucha contra el Alzheimer, mostrando resultados prometedores en la reducción del riesgo de demencia en personas jóvenes. Según un reciente estudio dirigido por la Unidad de Ensayos de la Red de Alzheimer de Herencia Dominante de la Familia Knight (DIAN-TU) de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos), este medicamento podría ser clave para prevenir el desarrollo de la enfermedad en individuos que, en el futuro, tienen altas probabilidades de desarrollar la enfermedad entre los 30 y 50 años. Los investigadores han observado que el fármaco tiene el potencial de alterar el curso de la enfermedad, abriendo nuevas vías para tratar a quienes están genéticamente predispuestos al Alzheimer antes de que los síntomas sean evidentes. Este avance podría marcar un hito en la prevención y el tratamiento de una de las enfermedades neurodegenerativas más complejas de abordar. Es una enfermedad neurodegenerativa responsable del 50-70% de los casos de demencia en todo el mundo y que afecta a unos 50 millones de personas. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que sólo España ya hay más de 800.000 personas que padecen esta enfermedad. Esta patología es la tercera causa de muerte, tras las enfermedades vasculares y el cáncer.

Los hallazgos sugieren, por primera vez en un ensayo clínico, que el tratamiento temprano para eliminar las placas amiloides del cerebro muchos años antes de que aparezcan los síntomas puede retrasar la aparición de la demencia por Alzheimer. El estudio se publica en The Lancet Neurology.

El estudio internacional involucró a 73 personas con mutaciones genéticas hereditarias raras que causan la sobreproducción de amiloide en el cerebro, lo que prácticamente garantiza que desarrollarán la enfermedad de Alzheimer en la mediana edad. En un subgrupo de 22 participantes que no presentaban problemas cognitivos al inicio del estudio y que recibieron el fármaco durante más tiempo (un promedio de ocho años), el tratamiento redujo el riesgo de desarrollar síntomas de prácticamente el 100% a aproximadamente el 50%, según un análisis primario de los datos, respaldado por múltiples análisis de sensibilidad que respaldan la tendencia.

Los hallazgos aportan nueva evidencia que respalda la llamada hipótesis amiloide de la enfermedad de Alzheimer, que postula que el primer paso hacia la demencia es la acumulación de placas amiloides en el cerebro, y que eliminarlas o bloquear su formación puede detener la aparición de los síntomas. Para este estudio, Bateman y sus colegas evaluaron los efectos de un fármaco antiamiloide experimental para determinar si este podía prevenir el desarrollo de la demencia.

El ensayo Knight Family DIAN-TU-001 se lanzó en 2012 para evaluar los fármacos antiamiloide como terapias preventivas para la enfermedad de Alzheimer. Todos los participantes del ensayo presentaban deterioro cognitivo leve o nulo, y se encontraban entre 15 años antes y 10 años después de la edad prevista de inicio del Alzheimer, según sus antecedentes familiares.

Cuando el ensayo concluyó en 2020, Bateman y su equipo informaron que uno de los fármacos, el gantenerumab, fabricado por Roche y su filial estadounidense, Genentech, redujo los niveles de amiloide en el cerebro y mejoró algunas mediciones de las proteínas del Alzheimer. Sin embargo, los investigadores aún no observaron evidencia de beneficio cognitivo, ya que el grupo asintomático, independientemente de si recibía el fármaco o placebo, no había presentado deterioro cognitivo.

Estos resultados dispares en el grupo asintomático llevaron a los líderes del ensayo a iniciar una extensión abierta para que los investigadores pudieran continuar estudiando los efectos del gantenerumab y determinar si dosis más altas o un tratamiento más prolongado podrían prevenir o retrasar el deterioro cognitivo.

Todos los participantes del DIAN-TU que portaban una mutación genética de alto riesgo para la enfermedad de Alzheimer eran elegibles para continuar en el estudio de extensión, independientemente de si habían recibido gantenerumab, otro fármaco o un placebo durante el ensayo. Dado que todos los participantes de la extensión recibieron el fármaco experimental, no se contó con un grupo de control interno. En su lugar, los investigadores compararon a los participantes de la extensión con personas de un estudio relacionado, conocido como el DIAN Observacional, que no habían recibido tratamiento farmacológico, y con participantes del DIAN-TU tratados con placebo que no continuaron en la extensión.

En el grupo con el tratamiento más prolongado, el efecto fue contundente: el tratamiento redujo a la mitad el riesgo de desarrollar síntomas. Este efecto del 50% observado en el grupo con gantenerumab, el cual recibió el tratamiento más prolongado, es el resultado de un cálculo que considera no solo cuántas personas desarrollaron síntomas, sino también cuándo aparecieron en cada participante en comparación con su edad prevista de inicio.