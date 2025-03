Fact checked

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra cada 2 de abril, busca visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas autistas, promoviendo el respeto, la aceptación y la inclusión en todos los ámbitos de la vida. Más allá de los desafíos asociados al autismo, esta jornada también resalta la importancia de romper mitos y estereotipos, fomentando una comprensión más precisa y empática del espectro autista.

Guillermo Benito Ruiz, psicólogo del área de Investigación de Autismo España, explica en esta entrevista a OKSALUD cómo el autismo es una condición presente toda la vida y cómo la sociedad puede desempeñar un papel clave en la eliminación de barreras. Destaca la importancia de la detección temprana, desmonta mitos perjudiciales y subraya la necesidad de crear entornos accesibles que fomenten la autonomía y la participación de las personas autistas en todos los ámbitos.

PREGUNTA.- ¿Cómo podemos definir el Trastorno del Espectro Autista (TEA) de manera clara y accesible para que toda la sociedad pueda comprenderlo?

RESPUESTA.- El autismo es el resultado de una configuración determinada del sistema nervioso, es algo con lo que se nace y que está presente toda la vida. Las personas autistas tienen dificultades para la comunicación e interacción social y para la flexibilidad del pensamiento y de la conducta, también suelen presentar alteraciones en la percepción de estímulos.

P.- ¿Cuáles son algunos de los mitos más frecuentes sobre el autismo y por qué es importante desmentirlos?

R.- Circulan algunas ideas falsas sobre el autismo, que generan miedo y rechazo injustificado en la sociedad y dificultan que las personas autistas puedan disfrutar de algunos derechos. Que las vacunas causan autismo, o que este se puede «curar» con tratamientos farmacológicos son bulos que suponen una amenaza directa contra la salud pública. Pero también hay quien piensa que las personas autistas evitan cualquier contacto social y no se comunican, o que no experimentan emociones, lo cual no es cierto, lo que pasa es que lo hacen de otra manera que no siempre es la socialmente esperable; estos mitos generan cierta evitación en mucha gente y dificulta que se puedan relacionar socialmente (y eso puede influir más que el propio autismo). Tampoco es cierto que todas las personas autistas tengan habilidades especiales o necesiten ayuda para todo, se trata de un espectro muy amplio también en el plano intelectual.

P.- ¿De qué manera una detección y un apoyo oportunos pueden impactar positivamente en la calidad de vida de las personas en el espectro autista?

R.- Se ha demostrado que la atención temprana mejora la calidad de vida y el pronóstico en todos los ámbitos de quienes la reciben, por eso es importante poder llegar a un diagnóstico cuanto antes para poder ofrecer los apoyos más adecuados en cada caso.

P.-El autismo se manifiesta de muchas formas. ¿Cómo podemos promover el respeto y la comprensión de esta diversidad en los distintos ámbitos de la sociedad?

R.- Cuando no conocemos algo, inconscientemente desarrollamos actitudes defensivas que acaban creando barreras. Muchas de las dificultades que experimentan las personas autistas y sus familias se podrían reducir si todos estuviéramos más abiertos a conocer sus realidades, podemos hacer muchas cosas de manera informal como vecinos, compañeros de clase, usuarios de cualquier servicio o espacio público… pero el primer paso es no cerrarnos y empezar a interactuar de forma más natural. En el momento en que nos dejan de extrañar las manifestaciones del autismo, muy probablemente empezaremos a dar apoyo de una forma espontánea y natural. Así eliminamos la barrera más importante, que son los prejuicios.

P.-Las personas autistas pueden enfrentar barreras en la educación, el empleo y la vida social. ¿Qué ajustes y estrategias pueden facilitar su participación plena y equitativa?

R.- El autismo es un espectro muy amplio que engloba gente muy diversa con sus fortalezas y necesidades. La valoración individualizada debe determinar los apoyos a prestar en cada ámbito. Afortunadamente, tanto el diseño de los servicios públicos como los profesionales que trabajan en ellos cada vez están más sensibilizados con el autismo y sus barreras específicas, pudiendo dar los apoyos individuales en cada caso. En un plano más amplio, aún se pueden hacer avances importantes en las leyes y en la oferta de servicios, y es importante que los beneficios acaben llegando a todos, independientemente del territorio en el que vivan.

P.-¿Cómo pueden las familias y el entorno cercano brindar apoyo de manera respetuosa, fomentando la autonomía y el bienestar de las personas autistas?

R.- Las familias, siempre pueden contar con las entidades de atención al autismo. Desde estas pueden acceder a asesoramiento, apoyos y servicios especializados, es necesario que las intervenciones específicas tengan respaldo científico y estén prestadas por profesionales. En un plano más general, podemos empezar por generar entornos amigables, con estímulos tolerables en tipo e intensidad, y procurar siempre que los apoyos y las propuestas de actividades para las personas autistas tengan en cuenta sus preferencias. No se debe renunciar al máximo poder de decisión posible, y la calidad de vida debe ser el objetivo a lograr en todo caso.

P.-La comunicación puede ser diversa en las personas autistas. ¿Qué recomendaciones daría para establecer interacciones más inclusivas y efectivas?

P.- En el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, ¿qué mensaje considera clave para construir una sociedad más inclusiva, empática y accesible para todas las personas?

R.- Todos somos parte de esa sociedad en la que podemos desarrollar nuestro potencial en todos los ámbitos. Acerquémonos a quienes no lo tienen tan fácil y busquemos la forma de que nuestra interacción con ellos sirva para acercarnos un poco a ese objetivo, no todo depende de leyes o de servicios profesionales.