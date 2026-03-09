Fundación Mutua Madrileña humaniza la Unidad de Rehabilitación y Terapia Ocupacional Pediátrica de La Paz

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, y el presidente del Grupo Mutua y la Fundación Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, han visitado hoy la nueva Unidad de Rehabilitación y Terapia Ocupacional Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, de Madrid, cuya remodelación ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Mutua Madrileña.

Se trata de una de las áreas más emblemáticas del hospital materno-infantil por compartir espacio con La Pajarera, la gran zona lúdica donde los niños ingresados realizan actividades académicas y recreativas. Cada año, alrededor de 4.000 niños y niñas reciben algún tipo de terapia o atención en esta unidad, muchos de ellos de forma frecuente.

El proyecto forma parte de la línea de humanización de espacios hospitalarios para pacientes infanto-juveniles que la Fundación Mutua Madrileña puso en marcha hace tres años. Lo inició coincidiendo con su 20 aniversario y está destinado a transformar espacios asistenciales pediátricos en entornos más amables, accesibles y respetuosos con el bienestar emocional de los menores y sus familias.

El proyecto del Hospital Universitario La Paz abarca una superficie de 500 m2 en la que trabajan diariamente más de 20 profesionales entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y maestros para los pequeños hospitalizados.

La intervención en esta amplia zona del hospital materno-infantil de La Paz ha reorganizado y humanizado áreas clave como son: la sala de tratamiento de rehabilitación (antes un espacio diáfano y ahora dividida en cuatro áreas independientes para garantizar la intimidad y mejorar la concentración durante las terapias), las consultas de rehabilitación infantil (modernizadas y reorganizadas para optimizar el trabajo de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales), ha creado una nueva sala de estimulación sensorial para ofrecer terapia individual a niños con trastornos del espectro del autismo (diseñada con iluminación cálida y mobiliario adaptado); y ha reformado el aula hospitalaria (redistribuida en dos zonas de trabajo diferenciadas para los 14 maestros del hospital). Además, se ha rediseñado el vestíbulo de espera con un espacio de juego alrededor del patio central, que se ha ajardinado.

Recorrido visual en torno a los pájaros

El proyecto, diseñado por el estudio PlayOffice para la Fundación Mutua Madrileña, ha dotado a la unidad de una identidad propia, adoptando el nombre de “La Pajarera”, espacio emblemático de este hospital dedicado al ocio y bienestar de los niños ingresados. De esta forma, todo el espacio crea un recorrido visual y emocional inspirado en los pájaros, presente en señalética y vinilos, y que convierte la rampa de acceso al espacio en una galería ornitológica, donde los niños pueden reconocer aves a tamaño real. Además, transforma las consultas en “casitas” y “palomares”, con colores suaves, materiales cálidos y elementos que mejoran la acústica.

Estos cambios están pensados para reducir la ansiedad de los pacientes, facilitar la comunicación con los sanitarios y mejorar la satisfacción de las familias y del propio equipo clínico.

Un compromiso sostenido con la humanización hospitalaria

La actuación en el Hospital Universitario La Paz se suma a las llevadas a cabo por la Fundación Mutua Madrileña en otros hospitales públicos de la Comunidad de Madrid: la Unidad de Terapias Funcionales del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús; la zona de consultas externas de Psiquiatría Infantil del Hospital Universitario Ramón y Cajal; y la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría del Hospital 12 de octubre, con una inversión total superior al millón de euros.

Las intervenciones se orientan siempre a mejorar la experiencia del paciente pediátrico y de los profesionales y siguen criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y bienestar emocional.