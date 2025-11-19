La Fundación A.M.A. reconoce la labor de FundAME por su impulso al cribado neonatal y el apoyo a las familias afectadas por Atrofia Muscular Espinal

Fact checked

La Fundación A.M.A. ha premiado a la Fundación Atrofia Muscular Espinal (FundAME) por su proyecto CribAME: Implantación del cribado neonatal y servicios de apoyo a las familias diagnosticadas en el marco de los Premios Solidarios del Seguro de INESE, que ayer celebró su XXIV edición en un evento que reunió a los principales representantes del sector asegurador. La ayuda fue entregada por Dª Raquel Murillo Solís, vicepresidenta económica de la Fundación A.M.A. y directora general de la mutua.

Con este reconocimiento, la Fundación A.M.A. destaca el trabajo de FundAME en la promoción de un cribado neonatal que permita identificar precozmente la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad rara, genética y muy grave, cuya detección temprana resulta determinante para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los recién nacidos. Aunque actualmente la enfermedad no tiene cura, los avances terapéuticos disponibles desde 2018 permiten frenar su evolución si el tratamiento se inicia en las primeras semanas de vida, lo que convierte el cribado en una herramienta esencial de salud pública.

El proyecto premiado impulsa que este cribado se implante de forma homogénea en todas las comunidades autónomas, facilita el acompañamiento a las familias desde el momento del diagnóstico y refuerza la coordinación con equipos médicos multidisciplinares. Su labor contribuye a mejorar los circuitos asistenciales, acortar los tiempos de acceso al tratamiento y ofrecer apoyo emocional y orientación a los padres durante las primeras etapas de vida del bebé.

“Desde la Fundación A.M.A. queremos reconocer la importancia de un proyecto que combina ciencia, apoyo humano y compromiso social. FundAME está contribuyendo a transformar la realidad de muchas familias y a generar un impacto real donde más se necesita: en el diagnóstico temprano y en la atención integral a los recién nacidos con AME”, ha señalado el Dr. Diego Murillo Carrasco, presidente de la Fundación A.M.A.

Con esta distinción, la Fundación A.M.A. reafirma su vocación de colaborar con iniciativas que mejoran la vida de los pacientes y refuerzan el papel de los profesionales sanitarios, impulsando proyectos que suman conocimiento, sensibilidad y progreso social.

Los Premios Solidarios del Seguro, promovidos por INESE, son una de las iniciativas más relevantes del sector asegurador en materia de compromiso social. Desde hace más de dos décadas, reconocen proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad y visibilizan el papel del sector en el impulso de acciones solidarias.