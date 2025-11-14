La Fundación A.M.A. lanza una nueva convocatoria de becas con 137 ayudas para la formación de profesionales sanitarios

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Fundación A.M.A., presidida por el Dr. Diego Murillo, ha abierto el plazo de su XX Convocatoria de Becas dirigida a apoyar la formación de los futuros profesionales sanitarios. Este programa, consolidado como una de las principales iniciativas de impulso académico del ámbito sanitario, destinará en esta edición 264.000 euros, a 137 ayudas para la preparación de los exámenes de especialización y formación de posgrado.

Las becas están dirigidas a licenciados, graduados o estudiantes de último año de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología, Física, Veterinaria y Fisioterapia, que tengan la condición de mutualistas o asegurados de A.M.A., o sean familiares en primer grado.

En concreto, se otorgarán 50 becas de 3.000 euros para los cursos de preparación al examen de Médicos Internos Residentes (MIR); 20 becas de 1.600 euros para Enfermeros Internos Residentes (EIR); 15 becas de 2.000 euros para Farmacéuticos Internos Residentes (FIR); 12 becas de 1.000 euros tanto para licenciados en Veterinaria, como para licenciados en Fisioterapia, 10 becas de 1.000 euros para Psicólogos Internos Residentes (PIR), y 6 becas de 1.000 euros para para cada una de las especialidades de Química ( QIR) , Biología ( BIR) y Física (FIR)..

Los aspirantes deberán presentar su solicitud cumplimentando el formulario dispuesto en la página web de Fundación A.M.A. hasta el 17 de febrero de 2026. El sorteo se celebrará en Madrid el 19 de febrero, y los resultados se comunicarán mediante correo electrónico a los ganadores y suplentes antes del día 5 de marzo de 2026.

Esta convocatoria, que cumple ya 20 ediciones, refleja el compromiso de la Fundación A.M.A. con la formación, la investigación y el desarrollo de los profesionales de la salud. A lo largo de estos años, la entidad ha destinado más de tres millones de euros a respaldar el talento y la preparación de miles de jóvenes sanitarios que comienzan su carrera.