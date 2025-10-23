La Fundación A.M.A. designa las entidades beneficiarias del Programa Comedores Sociales 2025, dotado con 40.000 euros

Fact checked

La Fundación A.M.A., presidida por el Dr. D. Diego Murillo Carrasco, ha seleccionado a ocho entidades que recibirán 5.000 euros cada una dentro del Programa Comedores Sociales, incluido en el Plan de Actuación 2025 aprobado por el Patronato, que apoya iniciativas solidarias destinadas a personas con escasos recursos o en riesgo de exclusión social.

Las entidades beneficiarias son: Comedor Norte Joven (Madrid), Comedor Social Virgen de Valvanuz (Cádiz), Comedor Sercoped (Zaragoza), Cocina Económica de Oviedo (Asturias), Comedor Casa de la Caridad de Vigo (Galicia), Comedor Fundación Luz Casanova (Madrid), Comedor Cáritas Valladolid (Castilla y León) y Comedor San Miguel de Pamplona (Navarra).

La Comisión Ejecutiva también ha aprobado renovar el convenio con la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), con una aportación de 18.000 euros para la X Edición del Premio Nacional de Derecho Sanitario. Este galardón reconoce investigaciones en materia de Derecho Sanitario y permanecerá abierto a candidaturas hasta el 30 de diciembre de 2026.

La Fundación A.M.A, creada en el año 2010, reafirma con estas dos iniciativas su compromiso con sus fines fundacionales, por un lado, el impulso de actividades sociales, como el programa de Comedores Sociales 2025, y, por otro, la promoción e impulso de actividades científicas y formativas con la financiación del Premio Nacional de Derecho Sanitario.