La frase que repetimos cuando no estamos bien en el trabajo y que una psicóloga pide no normalizar

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Una de las frases más repetidas dentro del ámbito laboral es: «Hay mucho trabajo». Estas tres palabras esconden el agotamiento emocional, la pérdida de motivación o una sobrecarga vivida por un empleado. La psicóloga Marta Martín, de Alan España, avisa sobre la importancia de normalizar estas señales de malestar y actuar antes de llegar al límite.

En la investigación y guía Construir un modelo de salud mental preventiva llevada a cabo por la experta, se muestra una encuesta realizada a 500 empleados y 300 profesionales de Recursos Humanos en España.

Los datos del estudio detallan la dimensión del problema, ya que el 60% de los trabajadores vive con agotamiento emocional de manera frecuente u ocasional y el 61% se siente superado por la carga de trabajo. A su vez, un porcentaje llamativo ha sido el de aquellas personas que han sufrido una pérdida de motivación, siendo este porcentaje equivalente a un 57%.

La normalización del exceso de trabajo

Otra frase llamativa de la profesional en salud mental está vinculada hacia la propia justificación de cuando un individuo pronuncia: «Bien, es que hay mucho trabajo». Esto suelen decirlo las personas que suelen dormir mal, llegan a su casa sin energía o han dejado de disfrutar de actividades que antes les hacían una especial ilusión.

Entonces, esta sobrecarga se convierte en una justificación permanente del malestar. La investigación también enseña otro tipo de circunstancias a las que hay que prestar atención y en el caso de ser recurrentes acudir a un especialista, como por ejemplo la dificultad de desconectar fuera del horario laboral, problemas de concentración, irritabilidad o pérdida de iniciativa.

La importancia de la prevención

Esta guía de la psicóloga Marta Martín, confirma cuáles son las dificultades y posibles soluciones para saber gestionar estas situaciones, sobre todo dentro del ámbito empresarial. Por ejemplo, los porcentajes demuestran que el 46% de los empleados considera que su organización actúa antes de que los problemas crezcan y el 27% no se siente cómodo hablando con su jefe sobre su bienestar psicológico.

Por lo tanto, la prevención es algo fundamental que no sólo se centra en la ayuda psicológica, sino que pone el foco en la revisión de las cargas de trabajo, aclarar nuestras prioridades, respetar los horarios pactados y facilitar conversaciones en un entorno seguro. Así que normalizar el exceso de trabajo no provoca su desaparición, pero detectarlo y actuar a tiempo evita que el problema se agrave con el tiempo y el bienestar del individuo permanezca intacto.