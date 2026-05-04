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La falta de plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR) vuelve a situar en el centro de la polémica a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante un proceso de adjudicación que arranca con un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. Cerca de 6.000 aspirantes a médicos residentes quedarán fuera este año, una cifra que refleja, según distintas críticas, la insuficiencia estructural del sistema para absorber a los nuevos profesionales.

El desajuste resulta especialmente significativo en un contexto de necesidad urgente de refuerzos en el Sistema Nacional de Salud. En total, 15.084 médicos optan a sólo 9.276 plazas disponibles, lo que evidencia una brecha creciente entre quienes completan su formación y las oportunidades reales de especialización, un problema que vuelve a poner en cuestión la planificación sanitaria bajo la responsabilidad del Ministerio.

El sindicato CSIF considera que los «esfuerzos» del Gobierno por aumentar el número de plazas desde 2018 son «insuficientes» y, como ejemplos, ha apuntado al caso de Medicina Familiar y Comunitaria, donde solo hay 30 plazas más respecto al año anterior, y a la novedad de esta convocatoria, la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, con 82 plazas convocadas.

La organización ha detallado que la escasez de plazas se extiende a enfermería, donde hay 2.278 plazas, 108 más que el año pasado, para 8.741 profesionales, por lo que casi 6.500 enfermeros se quedan sin plaza.

Pésima planificación

Estos datos contrastan con las necesidades del SNS, que perdió 34.500 empleos netos entre agosto de 2025 y marzo de 2026 y donde se observan «profesionales desbordados de trabajo, demora en las citas, aumento en listas de espera e incremento de la carga burocrática». Asimismo, ha recordado que un 28% de los médicos de Atención Primaria tienen edades comprendidas entre 60 y 65 años, próximos a jubilarse.

Por ello, se ha denunciado la «pésima» planificación de las autoridades sanitarias en las últimas décadas, que ha provocado un «enorme déficit de profesionales», sobre todo en algunas especialidades, así como la marcha de profesionales a otros países, otras comunidades autónomas o a la medicina privada debido a las condiciones laborales y retributivas de la sanidad pública.

Por ello, ha exigido al Gobierno una «verdadera» política de demografía sanitaria; la habilitación inmediata de más acreditaciones de unidades docentes para Medicina Familiar y Comunitaria; un reconocimiento retributivo de la tutorización de residentes en todas las comunidades autónomas; y establecer los mecanismos oportunos para desarrollar la especialidad de Enfermería Médico-Quirúrgica.

En paralelo, ha reclamado la compensación económica o en tiempo por horas extra realizadas y vincular la jornada laboral a los objetivos formativos para evitar que los residentes cubran carencias de plantilla.