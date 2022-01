Cuando hay tráfico, tenemos prisa o vemos infracciones de otros conductores, solemos estresarnos en gran manera. Y esto no lleva más que dolores de cabeza y dañar nuestra salud. Conoce los consejos definitivos para no estresarnos cuando conducimos.

Hay que tener paciencia porque , de lo contrario, nuestro estado puede alterarse y esto es altamente perjudicial para nuestra salud, especialmente mientras estamos al volante.

¿Por qué se genera estrés al volante?

Para analizar los consejos definitivos para no estresarnos cuando conducimos es importante conocer por qué nos encontramos mal mientras conducimos. Entre otros, la Dirección General de Tráfico establece que algunas causas de esto son la prisa, la sobrecarga de trabajo, la exigencia constante de mantener un rendimiento elevado, los cambios a nivel profesional, las aglomeraciones o la elevada densidad de tráfico.

Consejos para dejar de lado el estrés

Aprovechar el tiempo en un atasco

De nada sirve perder los nervios ante un atasco, lo mejor que podemos hacer es aprovechar el tiempo. Si estamos parados, entonces podemos planifica el día o la semana y hasta acabar aquel trabajo que seguramente debemos entregar a toda prisa.

Si estamos nerviosos, debemos parar

Conducir de forma estresada no es nada bueno. Esto puede provocar accidentes indeseados que se pueden evitar. Se aconseja para el coche, reposar, descansar, meditar, respirar y luego seguir si es posible.

Buscar alternativas contra el tráfico

Si coger el coche a diario te estresa, no hagas cada día lo mismo. Cámbialo. Pues si tienes oportunidad, prueba a coger la bicicleta, o a descubrir el transporte público. También puedes hacer un trayecto andando, verás qué bien va para adelgazar.

Cambia de ruta

Otra cosa es averiguar otra ruta para coger el coche, que sea mejor y que te permita ir mejor y sin tráfico si es lo que realmente te altera.

Levantarse antes

Si debemos conducir y sabemos que podemos estresarnos, hay más cosas que podemos hacer. Como levantarnos antes y así no ir tan justo de tiempo, seguramente que entonces o bien no habrá tantos coches o bien no pasa nada si hay más gente porque tenemos tiempo.

Evitar malos hábitos

La DGT también recomienda evitar el consumo de alcohol, tabaco, otras drogas o fármacos. Ten especial precaución con los estimulantes, como el café o el té. Pues todo ello son estimulantes que hacen que nos sintamos peor en situaciones extremas.