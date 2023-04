El estrés favorece la aparición de cefaleas y migrañas

Fact checked

El dolor de cabeza se puede considerar como la patología más frecuente, afectando en algún momento de su vida a al 89% de los hombres y al 99% de las mujeres y representa la tercera causa mundial de discapacidad en menores de 50 años.

La cefalea tensional, la más común, tiene como principales desencadenantes el estrés y la ansiedad, provocando un dolor que tiene un origen psicológico más que físico. Son problemas que afectan, cada vez más, a la población debido al actual ritmo de vida, pudiendo ser considerados como pandemia, ya que también pueden desencadenar patologías dermatológicas, digestivas, cardiológicas y neurológicas, entre otras. Otros desencadenantes son, la falta de sueño, problemas en la articulación de la mandíbula, dolores cervicales y fatiga ocular.

«La cefalea tensional, afecta más del 60% de la población, sobre todo a mujeres, siendo crónica en un 3% de los casos. Se caracteriza por tener una duración que puede ir de entre 30 minutos a 7 días, por lo que afecta a la vida diaria del paciente. Es una cefalea primaria, es decir, que no se debe a ninguna lesión del sistema nervioso. El dolor afecta a los dos lados de la cabeza, tiene una intensidad de leve a moderada, no se ve agravado con la actividad física habitual (como puede ser andar o subir o bajar escaleras) y no va acompañado de náuseas y vómitos» explica Daniel Fernández, fisioterapeuta especialista en dolor de Onelife Center.

La migraña, incluida también en el grupo de las cefaleas primarias, es el segundo tipo de cefalea más habitual, con una incidencia del 14% de la población española. Esto se traduce en que afecta a 5 millones de españoles, de los cuales 1,5 la padecen de manera crónica. Los síntomas principales son un dolor es unilateral y pulsátil, que puede tener una duración de entre 4 horas y 7 días, con intensidad de moderada a grave, empeora con cualquier actividad física, provoca náuseas, vómitos y empeora con la luz o el sonido, por lo que los pacientes suelen a aislares durante las crisis.

Causas

Las principales causas de la migraña son la herencia genética y un sistema nervioso más sensible, pero entre los desencadenantes más habituales se encuentran los problemas hormonales, el estrés, los problemas de sueño, así como el consumo de alcohol, tabaco y café, entre otros.

«El dolor migrañoso es un dolor muy incapacitante, pudiendo incluso aislar socialmente a la persona, afectándole también a nivel emocional y psicológico. La persona que padece esta dolencia suele evitar actividades, movimientos o tareas de la vida diaria, que antes hacía con normalidad y ahora no» explica Isabel Mínguez, fisioterapeuta especialista en dolor de Onelife Center.

La cefalea tensional y la migraña tienen un componente psicológico que hay que abordar para mejorar los síntomas tanto como el resultado del tratamiento médico. Se deben tratar los síntomas cognitivo-emocionales, es decir, aquellos que provocan un dolor físico que tiene su origen en un dolor emocional. Este tratamiento incluye herramientas para manejar el estrés, reestructuración cognitiva y terapia cognitivo-conductual, técnicas de relajación, mindfulness, etc.

Herramientas para su abordaje

Por su parte, la fisioterapia es básica para disminuir el dolor y la recurrencia de las cefaleas. «Se recurre a tratamientos que van desde la terapia manual, técnicas invasivas como son la neuromodulación y la punción seca, la educación en neurociencia del dolor hasta la terapia transcraneal, que es la aplicación de corriente galvánica o continua a baja intensidad sobre el cuero cabelludo para tratar el dolor», afirma José Luis Alonso, director y fisioterapeuta experto en dolor y en trastornos cervicocraneomandibulares de Onelife Center.

La alimentación es también un pilar fundamental para el tratamiento de las cefaleas. Se sabe que estos pacientes suelen tener unos niveles elevados de colesterol y triglicéridos, por lo que una dieta rica en alimentos antioxidantes (frutos rojos, zanahorias, brócoli, alcachofas, vegetales de hoja grande y verde, nueces y almendras, chocolate negro, etc.) y antiinflamatorios (pescados azules, crucíferas como la coliflor o las coles de Bruselas, aceite de oliva virgen extra, té verde, piña, el ajo, los cereales integrales, etc.) ayuda a reducir los episodios y picos de dolor.