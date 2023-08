Estos son los efectos secundarios del omeprazol

Fact checked

Entre diversos, el omeprazol es uno de los medicamentos más populares del mundo. Pero, por su alto nivel de eficacia al tratar diversos malestares, muchas personas lo utilizan indiscriminadamente; y eso puede ser un problema. Los efectos secundarios del omeprazol pueden causar diversos problemas y más graves que aquellos que soluciona, así que deberías conocer cuáles son las contraindicaciones.

Es decir, saber usar el omeprazol supone no sólo averiguar en qué situaciones debes recurrir a él sino también en cuáles no hacerlo. Para quienes no están acostumbrados a este fármaco, generalmente es recomendado para aliviar la sensación de ardor en la boca. Siempre que un familiar, o incluso un médico, te aconseje su consumo, deberías echar un vistazo a sus posibles efectos negativos.

Los efectos secundarios del omeprazol

¿Para qué sirve este medicamento?

Una vez en el organismo, este fármaco funciona como un inhibidor de la bomba de protones. Reduce el ácido en el metabolismo, bloqueando la acción de las células que lo producen. Por eso es útil para prevenir y combatir todo tipo de gastritis y úlceras. Excepcionalmente, puede sugerirse su ingesta como terapia contra la enfermedad por reflujo gastroesofágico -GERD-.

¿Qué personas no pueden tomar omeprazol?

Más allá de sus presentaciones, en cápsulas o en ampollas que se inyectan, hay grupos de personas que no deberían utilizarlo. Normalmente, su uso debe ser indicado de forma previa por un profesional facultado para hacerlo. Si el experto considera improcedente este medicamento, en todo caso habrá que buscar alguna opción alternativa. Nunca desobedecerle.

Por ejemplo, el omeprazol no debe tomarse durante el embarazo y la lactancia. Salvo, claro, que el doctor lo entienda conveniente. Pero las futuras o recientes madres no son los únicos sujetos que deberían estar exentos del consumo de este famoso fármaco.

Además, los pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes básicos de la fórmula del omeprazol deberían evitarlo. Lo mismo los pacientes con úlcera gástrica maligna o quienes estén tomando rilpivirina por el tratamiento para la infección por VIH.

Si sueles recurrir a este remedio y sientes acidez prolongada, corta de inmediato el suministro del mismo y consulta al médico. Normalmente, tendrás que comenzar un tratamiento aún más invasivo y puede que el omeprazol esté siendo contraproducente.

¿Qué efectos secundarios surgen al tomar omeprazol todos los días?

El abuso de este medicamento puede llevar a sufrir de mareos, cefalalgia, somnolencia y varios otros trastornos muy molestos. Tampoco son extrañas las erupciones e irritaciones cutáneas como consecuencia de la exageración en la ingesta de omeprazol.