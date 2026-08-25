Estados Unidos da luz verde a un análisis de sangre que ayuda a detectar el alzhéimer

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La detección del alzhéimer acaba de dar un paso hacia una herramienta mucho más sencilla y accesible. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha autorizado el análisis de sangre Elecsys pTau217, desarrollado por Roche en colaboración con Eli Lilly, para ayudar a identificar la patología amiloide asociada a la enfermedad de Alzheimer en personas de 55 años o más que presentan signos, síntomas o quejas de deterioro cognitivo.

El avance tiene una explicación sencilla: hasta ahora, confirmar la presencia de cambios cerebrales relacionados con el alzhéimer ha requerido en muchos casos técnicas como la tomografía por emisión de positrones (PET) o el análisis del líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar. Son procedimientos útiles, pero más costosos, invasivos o difíciles de realizar fuera de centros especializados. Un análisis de sangre podría facilitar considerablemente el acceso a una primera evaluación.

Una proteína que actúa como pista

El protagonista de esta nueva prueba es p-tau217, una forma fosforilada de la proteína tau. Su presencia en sangre está relacionada con los cambios biológicos característicos de la enfermedad de Alzheimer y, en particular, con la patología amiloide que se acumula en el cerebro.

El test no busca simplemente saber si una persona tiene problemas de memoria. Su objetivo es aportar información biológica sobre si existe una alta o baja probabilidad de que estén presentes cambios cerebrales relacionados con el alzhéimer. Los resultados se clasifican en categorías positiva, intermedia o negativa, que deben interpretarse junto con los síntomas, la historia clínica y otras pruebas.

Y aquí se encuentra uno de los matices más importantes de la noticia: el análisis no debe interpretarse como un diagnóstico independiente de alzhéimer. Roche señala expresamente que los resultados tienen que valorarse junto con la información clínica del paciente y otros hallazgos.

¿Por qué es importante?

El diagnóstico del alzhéimer continúa llegando tarde para muchas personas. Roche estima que alrededor del 75% de las personas que viven con demencia permanecen sin diagnosticar, mientras que el diagnóstico puede prolongarse durante años desde la aparición de los primeros síntomas.

La posibilidad de incorporar un biomarcador sanguíneo a la evaluación médica puede cambiar ese recorrido. Una extracción de sangre es mucho más sencilla de realizar que una PET o una punción lumbar y podría ayudar al médico a decidir qué pacientes necesitan una evaluación más especializada.

Además, el nuevo test está diseñado para funcionar sobre la infraestructura de laboratorio que Roche ya tiene instalada en Estados Unidos: más de 4.500 analizadores cobas podrían utilizarlo. Las redes de laboratorios Labcorp y Quest Diagnostics también han anunciado planes para ofrecer la prueba. El precio todavía no ha sido comunicado.

No es la primera prueba de sangre

La autorización estadounidense no significa que este sea el primer análisis sanguíneo relacionado con el alzhéimer. La FDA autorizó en mayo de 2025 el Lumipulse G pTau217/β-Amyloid 1-42 Plasma Ratio, de Fujirebio, para ayudar al diagnóstico en adultos de 55 años o más con signos y síntomas de la enfermedad.

La diferencia es que Elecsys pTau217 se presenta como el primer test autorizado por la FDA basado en un único biomarcador que permite apoyar tanto la evaluación para confirmar como para descartar la presencia de patología amiloide, utilizando los mismos puntos de corte en atención primaria y especializada.

La carrera se ha acelerado además, en los últimos días. La FDA autorizó la semana pasada otra prueba sanguínea de C2N Diagnostics, lo que refleja el creciente interés por trasladar el diagnóstico del alzhéimer desde procedimientos especializados hacia herramientas más sencillas y accesibles.

La importancia de estos análisis va más allá de sustituir una extracción de sangre por una prueba más compleja. Detectar antes la biología del alzhéimer puede permitir explicar mejor los síntomas, orientar al paciente y a su familia y valorar con mayor rapidez las opciones de tratamiento y seguimiento.

En Europa, Elecsys pTau217 ya había recibido el marcado CE en mayo de 2026. Roche explicó entonces que la prueba estaba diseñada para ayudar tanto a confirmar como a descartar la patología amiloide en personas con síntomas de deterioro cognitivo.

La llegada de estas herramientas coincide, además, con una nueva etapa en el tratamiento del alzhéimer, en la que los fármacos dirigidos contra la patología amiloide hacen que conocer con mayor precisión qué pacientes presentan esa alteración biológica sea cada vez más relevante.