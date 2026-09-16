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Identificar qué tratamiento puede aportar un mayor beneficio a cada paciente constituye uno de los grandes retos de la Oncología de precisión. Tres investigaciones españolas que avanzan precisamente en esta dirección han sido reconocidas en los Premios DISCOVERGI, una iniciativa científica impulsada por Fundación ECO, con la colaboración de Servier, para promover la investigación y mejorar la práctica clínica en el ámbito de los tumores gastrointestinales.

Los trabajos premiados abordan tres escenarios diferentes —el adenocarcinoma gastroesofágico, el cáncer colorrectal metastásico y los tumores de las vías biliares—, pero comparten un mismo objetivo: generar nuevas evidencias que permitan conocer mejor qué pacientes pueden beneficiarse de determinadas estrategias terapéuticas y avanzar hacia un abordaje cada vez más personalizado de los tumores gastrointestinales. Los tres proyectos fueron seleccionados entre los seis trabajos finalistas presentados durante la jornada celebrada este jueves en Madrid.

«La Oncología está avanzando hacia un modelo en el que ya no basta con conocer dónde se origina un tumor; necesitamos comprender cada vez mejor su biología y sus características moleculares para tomar decisiones terapéuticas más precisas. Los trabajos reconocidos por DISCOVERGI son un buen ejemplo de cómo la investigación clínica puede ayudarnos a responder preguntas que surgen directamente en la consulta y generar conocimiento con potencial para mejorar la atención de nuestros pacientes», señala el Dr. Jesús García-Foncillas, presidente de Fundación ECO.

«En Servier estamos comprometidos con impulsar la investigación que contribuye a responder a necesidades médicas todavía no cubiertas y a avanzar hacia una atención cada vez más personalizada. Los trabajos reconocidos en DISCOVERGI reflejan el enorme talento de la comunidad oncológica española y demuestran cómo la generación de evidencia científica puede traducirse en mejores decisiones clínicas y, en última instancia, en una mejor atención para los pacientes con tumores gastrointestinales. Iniciativas como esta son fundamentales para fomentar la excelencia, compartir conocimiento y acelerar la incorporación de la innovación a la práctica clínica» resalta Victoria Sanz Ruiz, Directora del área de Oncohematología de Servier España.

Biomarcadores para orientar el tratamiento del cáncer

El primero de los trabajos, con participación del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Vall d’Hebron, analiza el papel de Claudina 18.2 (CLDN18.2) y su coexistencia con otros biomarcadores relevantes para el tratamiento del cáncer gastroesofágico. En una cohorte de 563 pacientes, cerca de la mitad presentaba una alta expresión de CLDN18.2 y se observó un amplio solapamiento con otros biomarcadores.

Los resultados apuntan, además, a diferencias en la respuesta a determinadas estrategias terapéuticas, reforzando la importancia de analizar conjuntamente los biomarcadores para personalizar mejor la elección y secuenciación de los tratamientos.

Predecir el cáncer colorrectal metastásico

El segundo proyecto, con participación del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, analiza qué pacientes con cáncer colorrectal metastásico previamente tratado pueden obtener un beneficio clínico duradero con trifluridina/tipiracilo más bevacizumab. El estudio BeTAS analizó datos de práctica clínica real de 593 pacientes tratados en 19 hospitales españoles, de los cuales uno de cada cinco (20,6%) permaneció al menos nueve meses sin progresión de la enfermedad.

Los resultados muestran que estos pacientes presentaban con mayor frecuencia una menor carga metastásica, ausencia de metástasis hepáticas y un mayor tiempo desde el diagnóstico de la enfermedad metastásica, entre otras características. El trabajo contribuye así a identificar qué perfiles de pacientes pueden alcanzar un beneficio prolongado con este tratamiento, aportando información procedente de la práctica clínica habitual.

Terapias dirigidas en tumores de las vías biliares

Por último, el trabajo con participación del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón analiza datos de práctica clínica real de pacientes con tumores de las vías biliares y mutaciones en IDH1, una alteración molecular frente a la que existen tratamientos dirigidos.

A partir del registro español RETUD, el estudio muestra una tendencia hacia una mayor supervivencia en los pacientes con esta mutación que recibieron terapias dirigidas frente a IDH1, reforzando el valor de la caracterización molecular para avanzar hacia tratamientos más personalizados.

Los tres trabajos han sido reconocidos tras la presentación de los seis proyectos finalistas ante el Comité Científico de los Premios DISCOVERGI. Esta iniciativa premia publicaciones aceptadas en congresos científicos en formato póster o comunicación oral y busca favorecer tanto la generación de evidencia como el intercambio de conocimiento entre especialistas en oncología gastrointestinal.

Con DISCOVERGI, Fundación ECO y Servier buscan, además, dar visibilidad a investigaciones con capacidad para responder a necesidades clínicas todavía no resueltas y facilitar que los avances científicos puedan acabar trasladándose a una atención cada vez más personalizada, contribuyendo a mejorar los resultados y la calidad de vida de las personas con cáncer gastrointestinal.