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El alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, ha reivindicado su papel como ciudad vinculada no sólo al patrimonio, la cultura y la historia, sino también a la sanidad, la investigación biomédica, la ciencia y la tecnología. El alcalde de la ciudad ha destacado durante la apertura del seminario del sector sanitario, que presentó el secretario general de Fenín, Pablo Crespo, la capacidad de Córdoba para acoger encuentros profesionales y generar nuevas oportunidades en torno a las ciencias de la salud.

El encuentro reúne a representantes del sector y a medios de comunicación especializados con el objetivo de analizar la evolución de la industria sanitaria, sus principales retos y las oportunidades que plantea la innovación tecnológica. Durante la apertura, se puso el foco en la necesidad de seguir desarrollando tecnologías capaces de mejorar el diagnóstico y los tratamientos y, en última instancia, contribuir a elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

El secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, agradeció al alcalde su presencia y la acogida de Córdoba como sede del seminario, destacando que la ciudad constituye un escenario especialmente adecuado para abordar la relación entre sanidad, medicina, ciencia y tecnología.

«Normalmente Córdoba es muy conocida por su patrimonio, por su cultura y por su historia, y menos por algo en lo que ciertamente también destacamos: todo lo relacionado con las ciencias de la salud», señaló el alcalde.

El regidor defendió que esta dimensión sanitaria y científica no es únicamente una cuestión de imagen, sino una realidad que forma parte del tejido de la ciudad y de su capacidad para generar actividad económica, conocimiento e innovación.

Investigación biomédica y transferencia de conocimiento

Durante su intervención, Bellido puso también en valor el papel del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y la investigación que se desarrolla en el entorno universitario y sanitario cordobés. Según explicó, una de las características de esta investigación es su orientación práctica y su capacidad para trasladar el conocimiento generado al ámbito asistencial y a la sociedad.

El alcalde destacó asimismo la posibilidad de estrechar la colaboración entre los centros de investigación, la universidad, el sector sanitario y las empresas vinculadas a la tecnología y la biotecnología.

En este sentido, señaló que los grupos de investigación no sólo generan conocimiento, sino que también pueden convertirse en el origen de nuevos proyectos empresariales. «De los proyectos surgen empresas que, con una base de conocimiento de la biología de la Universidad de Córdoba, aportan valor», afirmó.

Bellido defendió así la importancia de crear un ecosistema capaz de conectar universidad, investigación, emprendimiento e industria, de manera que los avances científicos puedan acabar convirtiéndose en soluciones aplicables al ámbito sanitario.

El Ayuntamiento trabaja, según explicó, en el impulso de espacios de emprendimiento e incubación empresarial destinados a favorecer el desarrollo de iniciativas surgidas del conocimiento y de la investigación. El objetivo es facilitar que determinados proyectos puedan evolucionar desde el ámbito académico hacia actividades empresariales capaces de generar valor añadido y empleo.

Acelerar la incorporación de nuevas tecnologías

Pablo Crespo defendió una apuesta «decidida y rápida» por la innovación en la industria sanitaria, con el objetivo de acelerar la incorporación de nuevas tecnologías y garantizar que sus beneficios lleguen a todas las comunidades autónomas y a todos los pacientes en condiciones de equidad.

Uno de los principales retos, señaló, es reducir las diferencias entre los grandes núcleos urbanos y el entorno rural. «En las grandes ciudades tenemos toda la tecnología y podemos dar una respuesta rápida, pero en el entorno rural no siempre es así», explicó. En este sentido, apostó por potenciar herramientas como la monitorización en remoto, una tecnología que «hoy ya se puede hacer», pero cuya implantación debe extenderse al medio rural para mejorar la atención sanitaria.

Crespo situó también a la inteligencia artificial entre las «grandes oportunidades» para el futuro de la sanidad. Según explicó, estas herramientas pueden ayudar a identificar patrones, anticipar cuándo una persona puede desarrollar una enfermedad y facilitar que, cuando llegue el momento de intervenir, el paciente se encuentre «en las mejores condiciones».

La IA, añadió, también puede contribuir a que los profesionales sanitarios concentren su actividad en aquellas tareas en las que aportan mayor valor. «La inteligencia artificial ya está desplegada con muchas herramientas y en muchas áreas de asistencia sanitaria», afirmó. Sin embargo, subrayó que su desarrollo debe ir acompañado de garantías: «Tenemos que utilizarla en condiciones de seguridad».

Para Crespo, esa seguridad pasa por el cumplimiento de la normativa y de la regulación sanitaria, así como por establecer mecanismos que permitan reducir el riesgo de decisiones erróneas y garantizar que los tratamientos y las nuevas soluciones tecnológicas se incorporen de forma adecuada al sistema sanitario.

Obsolescencia tecnológica

Otro de los grandes desafíos que identificó es la obsolescencia tecnológica. «¿Qué tecnología no es obsoleta?»·, planteó, al referirse al envejecimiento del equipamiento sanitario. En su opinión, España tiene capacidad para «liderar» la renovación tecnológica si existe una apuesta decidida por la inversión.

En este ámbito, destacó el papel de los acuerdos marco y de los programas destinados a renovar equipamiento sanitario, desde ecógrafos hasta incubadoras. «Ningún gestor se siente cómodo con tecnología obsoleta», señaló, al advertir de que el envejecimiento del parque tecnológico puede terminar repercutiendo directamente sobre los pacientes. La industria, añadió, está trabajando para ayudar a las comunidades autónomas a incorporar innovación y modernizar sus equipos.

Crespo puso como ejemplo el ámbito de la diálisis. Los pacientes que necesitan hemodiálisis deben acudir habitualmente varios días a la semana a un centro sanitario mientras esperan, en algunos casos, un trasplante. Sin embargo, recordó que existen alternativas de diálisis domiciliaria que permiten al paciente recibir el tratamiento en su propia casa, en un entorno «más amigable» y alejado del hospital, con el seguimiento del nefrólogo.

El ejemplo, según explicó, demuestra que existen tecnologías capaces de cambiar la forma de prestar asistencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes. «¿Por qué no somos capaces de cambiar las cosas y mejorar la calidad de vida?», planteó. Aunque estas soluciones ya existen y algunos pacientes se benefician de ellas, consideró necesario extenderlas cuando sean adecuadas y eficientes, evitando que la falta de inversión o los sobrecostes se conviertan en una barrera.

Finalmente, Crespo alertó de un problema de viabilidad asociado a la necesidad de mantener el esfuerzo inversor. A su juicio, la transformación del sistema sanitario requiere una colaboración estrecha entre la industria y las administraciones públicas para conseguir que la innovación llegue realmente al paciente. «Necesitamos que todas las industrias y la Administración pública trabajemos juntas», defendió, ante el riesgo de que, si no se mantiene la inversión, el sistema pueda llegar a un punto en el que resulte cada vez más difícil incorporar innovación y nuevas soluciones.