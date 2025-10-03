Fact checked

Foreomics, compañía española de vanguardia en salud preventiva, ha desarrollado un algoritmo retrospectivo único en el mundo que permite anticipar de manera personalizada los grandes riesgos de salud antes de que se manifiesten.

La empresa fue fundada por Jorge García, empresario y directivo del sector financiero asegurador (ex director general del operador banca seguros de Santander), y el doctor Eliseo Vañó, director médico del servicio de TAC y Resonancia Magnética del Hospital Ntra. Sra. Del Rosario en Madrid. Foreomics cuenta con un panel de médicos de reconocido prestigio internacional y un equipo gestor independiente. Su objetivo: democratizar el acceso a la prevención personalizada mediante una herramienta de predicción que hasta ahora solo estaba disponible en investigaciones experimentales o proyectos muy especializados.

En palabras de Eliseo Vañó, cofundador y destacado radiólogo español: «El proyecto surge tras el impacto que tuvo el diagnóstico de una enfermedad oncológica en nuestro núcleo más cercano, lo que nos llevó a investigar y comprobar que los métodos tradicionales de predicción médica no son suficientes para identificar de forma temprana los riesgos reales de mortalidad o enfermedad grave».

En su caso, para Jorge García lo que han forjado es «conceptualizar un modelo basado en información genética retrospectiva, que no solo se apoya en datos clínicos y pruebas genéticas, sino que combina múltiples fuentes para incrementar su eficacia y mejorar sus conclusiones. Gracias al equipo de gestión y a la experiencia de todo el equipo médico detrás de Foreomics, hemos logrado poner esta herramienta en el mercado».

Foreomics ha desarrollado un algoritmo retrospectivo que integra miles de casos reales y evidencias clínicas, combinando datos accesibles de TAC de baja dosis, análisis de sangre, genética, hábitos de vida y un cuestionario sencillo. Una vez validado como producto sanitario, se comercializará directamente. Esta combinación permite generar predicciones mucho más precisas y ofrecer a cada usuario un informe personalizado con el nivel de riesgo frente a las principales causas de mortalidad, así como recomendaciones de prevención y seguimiento adaptadas a su perfil.

Alto impacto multisectorial

La compañía, con un valor estimado de 20 millones de euros pre-money en su última operación, nace con la ambición de transformar la previsión de riesgos en diversos sectores: hospitales públicos y privados, aseguradoras, entidades financieras, sector deportivo y ciudadanos. Así, consolida a España como referente global en innovación sanitaria.

Foreomics cuenta con un panel de expertos internacionales de gran prestigio en cardiología, oncología, radiología y genética, incluyendo a:

José Luis Zamorano, jefe de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal.

Sergio Vañó, coordinador de investigación clínica del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Julio Mayol, director de la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos.

Pablo Lapunzina, coordinador del Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) del Hospital Universitario La Paz.

Mariano Provencio, jefe de Oncología del Hospital Universitario Puerta de Hierro.

La experiencia acumulada de estos profesionales asegura que los resultados sean fiables, reproducibles y útiles en la práctica preventiva. Esta colaboración de élite refuerza la credibilidad del algoritmo y posiciona a Foreomics como un referente en innovación sanitaria, combinando rigor científico, tecnología avanzada y evidencia clínica contrastada.

Foreomics tiene previsto expandirse por toda España el próximo año e iniciar su expansión internacional hacia Latinoamérica, Estados Unidos y Europa en 2027-2028. Con este plan, busca transformar de manera disruptiva la medicina preventiva, consolidando a España como referente global en innovación sanitaria y ofreciendo a la sociedad acceso temprano a información crítica para cuidar su salud y prevenir enfermedades graves.