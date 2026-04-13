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España se sitúa a la vanguardia de la innovación médica con el desarrollo del primer ensayo clínico con terapia CAR-T dirigido a pacientes con artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que afecta aproximadamente al 1,5 % de la población.

El estudio se lleva a cabo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, en Madrid, y está liderado por el grupo de investigación en Reumatología del IRYCIS, en colaboración con la Unidad de Terapias Avanzadas del propio centro.

Aunque la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide logran controlar la enfermedad con tratamientos convencionales, existe un porcentaje —alrededor del 10 %— que no responde adecuadamente y desarrolla complicaciones debido a opciones terapéuticas limitadas.

El presente trabajo se orienta hacia estos casos más complejos y también hacia pacientes con síndrome de Sjögren y afectación multiorgánica.

Enfermedades autoinmunes

Las terapias CAR-T (linfocitos T modificados genéticamente) han revolucionado en los últimos años el tratamiento de ciertos cánceres hematológicos. Sin embargo, desde 2021, su aplicación se ha comenzado a explorar en enfermedades autoinmunes graves.

El objetivo es reprogramar el sistema inmunitario del paciente para que deje de atacar sus propios tejidos. Los primeros resultados en este campo han mostrado remisiones prolongadas y una notable reducción en la necesidad de inmunosupresores, lo que se traduce en una mejora significativa de la calidad de vida.

Un ensayo abierto a pacientes internacionales

Uno de los aspectos más cruciales del proyecto es su dimensión internacional: pacientes de todas partes del mundo tienen la posibilidad de participar en el ensayo, siempre que cumplan los estrictos criterios de selección.

La complejidad del tratamiento exige un enfoque multidisciplinar en el que participan especialistas de Reumatología, Hematología, Inmunología, Neurología, Farmacia, Microbiología y Medicina Intensiva, junto con equipos de enfermería y unidades de ensayos clínicos en fases tempranas.

Riesgos y selección rigurosa

Como toda terapia experimental, la CAR-T no está exenta de riesgos. Entre ellos destacan posibles reacciones inmunológicas severas, por lo que la selección de pacientes es especialmente estricta.

En este contexto, el IRYCIS trabaja en la identificación de biomarcadores que permitan predecir qué pacientes pueden beneficiarse realmente del tratamiento, optimizando así la seguridad y eficacia del ensayo.

Aunque todavía en fase experimental, este ensayo representa un paso importante hacia un cambio de paradigma en el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Si los resultados confirman su eficacia y seguridad, la terapia CAR-T podría convertirse en una opción revolucionaria para pacientes sin alternativas terapéuticas.

¿Qué es la artritis reumatoide?

La artritis reumatoide es una enfermedad en la que se inflaman las articulaciones produciéndose dolor, deformidad y dificultad para el movimiento, aunque también puede afectar otras partes del organismo.

Se trata de una enfermedad crónica, con una baja frecuencia de curación espontánea, aunque con un tratamiento adecuado se consigue un buen control de la enfermedad en la mayoría de los casos.

Es más frecuente en mujeres, pero también afecta a varones. Se presenta con mayor frecuencia entre los 45 y los 55 años. Asimismo, una forma similar de artritis puede afectar a los niños, según la Universidad de Navarra.

Mientras que en la artrosis existe un proceso lento de desgaste del cartílago articular (el tejido que recubre el hueso y actúa de amortiguador), en la artritis se produce una inflamación crónica de la membrana sinovial (la “bolsa” que recubre la articulación). Esto da lugar a dolor y dificultad para el movimiento y acaba dañando muy rápidamente el cartílago, el hueso, los ligamentos y los tendones.