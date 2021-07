Las personas que tienen carácter perfeccionista se convierten en algo maniáticas y ven peligrar su estabilidad cuando no pueden controlar su vida. El mínimo detalle marca y entonces pueden entrar en una especie de espiral que les lleva a desarrollar determinados problemas que afecten a su mente.

El perfeccionismo es aquella actitud de la persona que tiende a buscar la perfección en lo que hace, mejorándolo indefinidamente sin decidirse a considerarlo nunca acabado. Por esto, querer hacer las cosas bien es natural, pero pasarse es llevarlo a un extremo nada bueno.

Signos del perfeccionismo

Obsesión

Puede ser que si eres perfeccionista notes que tienes ciertas obsesiones, especialmente por cumplir o ser el primero en todos los ámbitos en los que te mueves. Esto genera frustraciones cuando no sucede.

Muestran muchas habilidades

Este carácter no quiere decir que no sea bueno, pero llegado al extremo es cuando puede ser un gran problema. Lo que se puede observar es que uno de los rasgos de quienes son así suelen tener diversas habilidades y ser buenos en determinadas cosas.

Perseverantes

Otro rasgo positivo es que suelen ser perseverantes, muy trabajadores y están tiempo hasta que pueden conseguir el objetivo que se proponen, de manera que no se dan por vencidos rápidamente y no acaban hasta que algo no bien hecho, si no excelente.

¿Cómo llevar mejor la condición de perfeccionista?

No autoexigirse tanto

Es complicado que esta frase se pueda cumplir por parte de las personas con estas señas, pero hay que reducir el nivel de exigencia para poder vivir algo más tranquilos.

Planificar

Aunque ya es algo que ya se suele hacer, hay que recomendar que puedan seguir un orden, estrategias y planificar, para llegar a las metas que se proponen que también deben crear en este plan.

Asumir errores

Todos somos humanos y podemos equivocarnos. Así que si alguna vez no lo hacemos todo bien no pasa nada, es asumible y aprendamos de los errores para construir y tenerlo en cuenta para otras veces.

Buscar ayuda

En el caso de que tengamos tan interiorizado este problema y se convierta en una gran obsesión, quizás llega el momento de pedir ayuda y de ser vistos por un profesional para que nos dé las bases con el fin de sobrellevar este tema de la mejor manera.

Aprender a vivir con el perfeccionismo

Al final el truco está, como en muchas otras cosas de la vida, en sobrellevar ser de esta manera para que no nos afecte tanto en nuestra vida siendo mucho más flexibles.