Durante todo el año es buena idea poder ir a la montaña. No es lo mismo en verano que durante invierno, aunque las botas para este territorio son realmente parecidas sea cual sea la estación del año. Todo lo que debes saber para escoger el calzado de montaña correctamente.

Verás que hay de muchos tipos, más robustos o menos y esto depende de cada una de las actividades que hagas.

Por ejemplo, buscar tu talla de pie puede resultar fácil pero debes tener en cuenta que es mejor que vaya algo más grande porque debes ponerte un calcetín grueso y si aprietan vas a estar incómodo.

Cómo escoger el calzado de montaña correctamente

Depende de lo que hagas

Hay muchos tipos de calzado de montaña. Y esto depende de si haces alpinismo, senderismo, Trail running y de tu nivel. Porque para cada cosa hay una bota diferente. Así que mejor que preguntes al profesional que te venda este producto y en función de ello, te asesorará sobre el que se debe adquirir.

Un material resistente

Para que te duren más, es vital comprar las botas de montaña de alta durabilidad. Serán más caras pero en este caso no podemos arriesgarnos, así que es mejor invertir algo más para que te duren más tiempo.

Botas flexibles

Por otro lado, hay que tener presente la flexibilidad de este calzado. Porque la comodidad es un hecho importante no solamente porque la talla sea la acertada sino también porque es mejor que sean semirígidas, especialmente si se está caminando. Ahora bien si el ejercicio es más intenso y se practica alpinismo, entonces las rígidas pueden ir mucho mejor.

Ya hemos especificado que cada bota tiene sus características en función de su uso. También deberemos tener en cuenta la caña, si mejor alta o baja, el material del que está hecho el calzado, etc.

En tiendas especializadas

Lo mejor es que vayas a una tienda especializada en este tipo de calzado porque se necesita de un buen asesoramiento para obtener este tipo de calzado.

Allí sabrán aconsejarte mejor sobre el calzado que debes comprarte y además será de calidad. Fíate de las marcas destacadas en este momento porque son las que dan mayor confianza.

Invierno, esquí…

No es lo mismo una bota recia de esquí que la que te pones para dar un paseo por la montaña durante primavera o bien verano. Son algo distintas porque las botas (no para practicar esquí si no para ir encima de la nieve) de este tipo deben tener unas características algo especiales.

Lo ideal es tener un par para cada temporada y meses del año. Así tendrás variedad y aquel que tienes para verano no se estropeará en invierno.