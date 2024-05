Fact checked

El Día Mundial del Médico de Familia busca rendir homenaje estos profesionales y resaltar la importancia del papel que juegan dentro de los sistemas de salud en todo el mundo. Este día, se celebra desde el año 2010 a instancias del World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA) con el objetivo de poner en valor esta profesión y otorgarles el reconocimiento que se merecen.

En el entramado del sistema de salud español, el médico de familia emerge como un pilar fundamental para garantizar la accesibilidad, equidad y calidad en la atención sanitaria. Sin embargo, enfrenta diversos desafíos que van desde la necesidad de reformas estructurales hasta la escasez de recursos humanos, tal y como explica en entrevista a OKSALUD la presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Pilar Rodríguez Ledo. Además, nos relata cómo es la especialidad del médico de familia, sus retos actuales y las medidas necesarias para abordarlos.

PREGUNTA.- ¿Cuál es el papel fundamental del médico de familia en el sistema de salud español?

RESPUESTA.- En cualquier sistema de salud que se base en la transferencia, la equidad, la unidad y la universalidad la atención primaria es fundamental. Es la única medicina capaz de garantizar estos valores. Al final, la accesibilidad de la población al sistema sanitario sólo se puede cumplir cuando hay una Atención Primaria de calidad, fuerte y potente que así lo garantice.

Hay distintos estudios que atribuyen menos mortalidad y mayor calidad de vida a las sociedades con un buen sistema de Atención Primaria. Es algo sustancial si queremos seguir manteniendo nuestro sistema de salud basado en la equidad: tenemos que tener una Medicina de Familia fuerte, resolutiva, coordinada y con continuidad de cuidado.

P.- ¿Qué tipo de formación y habilidades específicas requiere un médico de familia en comparación con otras especialidades médicas?

R.- La formación específica de un médico de familia es la que dicta el programa de la especialidad de medicina. En cuanto a su calidad, la enseñanza específica del Médico de Familia está fuera de toda duda de que es una de las mejores de los países de nuestro entorno. Eso hace que se les ofrezcan a los residentes españoles, mejores condiciones y menos saturación de consultas para llevárselos a sus hospitales y centros de salud.

Respecto al programa propio de la especialidad, lleva sin actualizarse desde el 2005 y se basa en una serie de rotaciones tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria. Se necesitan, al menos, veintidós meses de estancia en atención primaria y el resto en hospitalaria donde se rota por las principales especialidades como son la visita de pacientes o el seguimiento de patologías de alta prevalencia en la atención primaria. Además, se estudia toda la parte de sintomatología en ambas modalidades.

P.- ¿Cuáles son los principales retos y problemas a los que se enfrentan los médicos de familia en España en la actualidad?

R.- Los principales retos son, por orden de escalabilidad, en primer lugar, un sistema sanitario con un modelo que no ha sufrido ninguna modificación en muchos años (en concreto, en más de 40 años) y que necesita muchos cambios y mejoras para adecuarse a las nuevas necesidades. El segundo reto sería la escasez de Recursos Humanos que todos sabemos que existe. Es muy difícil prestar más atención con menos personas. El tercer escollo en la falta inversión y adecuación de esa inversión a las necesidades de resolución de la Atención Primaria.

Claramente estos tres conceptos se basan en la reestructuración y reorganización del Sistema Sanitario. De hecho, la OMS recomienda que se destine el 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria y la realidad es que, en España, a día de hoy, no pasamos del 14% de media por Comunidades Autónomas.

P.- ¿Qué medidas habría que abordar para mitigar la escasez de médicos de familia en España?

R.- Las medidas competen una amplia amalgama de aspectos. Es un problema complejo y requiere ser abordado desde múltiples prismas. A nivel básico, el incremento de la oferta del número de plazas ya hemos visto que no es la solución. Creo que esta medida no sirve porque la vocación no depende del número de plazas ofertadas ni de la necesidad de cubrirlas. La elección de la especialidad del MIR es altamente vocacional y responde a la idea de las preferencias y de elecciones que tienen que hacer los alumnos en un sistema que desconoce, casi por completo, lo que es la Atención Primaria.

A nivel universitario, también habría que acometer una serie de acciones encaminadas a que los alumnos conozcan a fondo lo que es la Atención Primaria puesto que el Hospital lo conocen ampliamente. No es normal que representando al 40% de los profesionales del Sistema Sanitario actual, la Medicina de Familia se limite a una sola asignatura que además no es exclusiva, sino que está dentro de otro departamento que engloba también a la Medicina Preventiva. A nadie se le ocurriría pensar que la cardiología o la neurología estuvieran en una amalgama de departamentos. Además, muchas veces, ni siquiera se imparte por médicos de familia. Por eso en el ámbito universitario tenemos muchas cosas que hacer.

Hay que poner en valor una especialidad en la cual los médicos que la elijan van a trabajar el resto de su vida y compensarles adecuadamente y evitar la «penosidad» que a veces va incluida en los contratos. Es necesaria una amplia organización de todos estos factores para emprenderlos de forma integral para que al final, deriven en la acometida de los cambios organizativos y estructurales que son necesarios.

P.- ¿Cree que bonificando el puesto de médico rural con más dinero o mejores prestaciones haría que más estudiantes eligieran la esta modalidad?

R.- Creo que se ha demostrado de sobra que una sola actuación aislada no vale de nada. Hay que abordar el problema de forma integral y considerar todos los aspectos. Si nos dedicamos a trabajar con medidas aisladas, estamos abocadas al fracaso. Claro que hay que hay que incentivar las zonas de especial penosidad y de dificultad en el desempeño, por supuesto, pero no de forma aislada.

Se tienen que emprender varias medidas simultáneamente: mejorar la formación universitaria; poner en valor la especialidad; mejorar la organización estructural; asegura la continuidad asistencial y adaptarse a las necesidades de las jóvenes generaciones, donde el tiempo se valora de una manera distinta, algo que también tenemos que respetar.

Tenemos que hacer un alto en el camino y dejar de ofrecer soluciones aisladas. Si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez, nunca se va a mejorar ni a solucionar el problema. Hay que tomar medidas exhaustivas, ser valientes y atreverse a llevar a cabo un cambio organizativo y cultural integral.

P.- ¿Por qué es importante celebrar el Día Mundial del Médico de Familia?

R.- De cara a la celebración del Día Mundial del Médico de Familia, desde nuestra Asociación estamos realizando distintas acciones para conmemorarlo pero quiero recalcar que la Medicina de Familia tiene que estar presente los 365 días del año. Vamos a organizar charlas al respecto y también estamos trabajando en campañas específicas en las Redes Sociales para poner en valor nuestra especialidad ése y todos los demás días del año.

P.- ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la sociedad y a los estudiantes de medicina en este día sobre su especialidad médica?

R.- Yo lo tengo clarísimo, les diría que la medicina de familia es la mejor especialidad del mundo. Es la única medicina con una visión holística integral y como se trata de elegir una especialidad para el resto de nuestras vidas, hay que asegurarse de que el fondo de esta especialidad sea realmente eso, una supervisión continua. Eso sí, también tenemos que superar la vertiente de sufrimiento añadido que tiene la profesión hoy en día (que son todas esas condiciones que he explicado anteriormente y que tenemos que cambiar).